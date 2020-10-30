ВСЯ КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ З 2 ЛИСТОПАДА – У «ПОМАРАНЧЕВІЙ» ЗОНІ

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 2 листопада (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.

Про це в телеграм-каналі повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко сьогодні, 30 жовтня.

Отже, у «помаранчевій» зоні:

міста Кропивницький, Знам’янка, Олександрія та Світловодськ, Благовіщенський, Бобринецький, Вільшанський, Гайворонський, Голованівський, Добровеличківський, Долинський, Знам’янський, Компаніївський, Кропивницький, Маловисківський, Новгородківський, Новоархангельський, Новомиргородський, Новоукраїнський, Олександрівський, Олександрійський, Онуфріївський, Петрівський, Світловодський та Устинівський райони.

Нагадаємо, за останню добу на Кіровоградщині на COVID-19 захворіло 90 людей.