НA КІРОВОГРAДЩИНІ ЗAФІКСУВAЛИ П’ЯТЬ ЛЕТAЛЬНИХ ВИПAДКІВ COVID-19

За останню добу від коронавірусу померли 5 мешканців області.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко.

«5 зареєстрованих летальних випадків від коронавірусу в області за добу. На жаль. Я знаю точно – наші медики боролися за ці життя. Але вони не всесильні. Ми ж можемо не додавати їм роботи, дотримуючись елементарних правил. І перше з них – носіння маски», – написав посадовець.

За уточненою інформацією, померли мешканці Кропивницького (2), Вільшанки (!), Новоархангельського району (1), с. Сабатинівка Благовіщенського району (1), Олександрії (1).