COVID-19 НА КІРОВОГРАДЩИНІ: СИТУАЦІЯ НА 30 ЖОВТНЯ

За минулу добу в лабораторному центрі провели 642 ПЛР-досліджень і 36 ПЛР-досліджень в обласній лікарні.
Про це повідомила головна санітарна лікарка Надія Оперчук сьогодні, 30 жовтня.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
двадцять дев’ять в обласному центрі;
чотири у Новоукраїнському районі;
шість у м. Знам’янка;
один у м. Олександрія;
один у м. Долинська;
один у смт Голованівськ;
два у Новомиргородському районі;
два у Гайворонському районі;
п’ять у Олександрівському районі;
сім у Вільшанському районі;
один у Світловодському районі;
п’ять у Компаніївському районі;
один у Кропивницькому районі;
вісім у Бобринецькому районі;
два у Знам’янському районі;
два у Новоархангельському районі;
тринадцять у Петрівському районі.
Серед тих, хто захворів протягом доби – 9 медиків.
Одужали від коронавірусної інфекції 4 жителів обласного центру, 4 жителів м. Олександрія, 1 житель Олександрівського району, 1 житель Знам’янського району, 3 жителів Компаніївського району, 1 житель Вільшанського району, 8 жителів Петрівського району.
Наразі на COVID-19 хворіють 1102 жителів області, 857 лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.
Зайнятість ліжок хворими становить 63,6%, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 70,1%
245 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:
Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 63;
Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 129;
Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 24;
Добровеличівська ЦРЛ Добровеличівської районної ради – 15;
Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 14.
Загалом до апаратів штучної вентиляції легень підключено 4 тяжких хворих: 2 – в обласній лікарні, 2 – у центральній міській лікарні Кропивницького.