COVID-19 НА КІРОВОГРАДЩИНІ: СИТУАЦІЯ НА 30 ЖОВТНЯ

За минулу добу в лабораторному центрі провели 642 ПЛР-досліджень і 36 ПЛР-досліджень в обласній лікарні.

Про це повідомила головна санітарна лікарка Надія Оперчук сьогодні, 30 жовтня.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

двадцять дев’ять в обласному центрі;

чотири у Новоукраїнському районі;

шість у м. Знам’янка;

один у м. Олександрія;

один у м. Долинська;

один у смт Голованівськ;

два у Новомиргородському районі;

два у Гайворонському районі;

п’ять у Олександрівському районі;

сім у Вільшанському районі;

один у Світловодському районі;

п’ять у Компаніївському районі;

один у Кропивницькому районі;

вісім у Бобринецькому районі;

два у Знам’янському районі;

два у Новоархангельському районі;

тринадцять у Петрівському районі.

Серед тих, хто захворів протягом доби – 9 медиків.

Одужали від коронавірусної інфекції 4 жителів обласного центру, 4 жителів м. Олександрія, 1 житель Олександрівського району, 1 житель Знам’янського району, 3 жителів Компаніївського району, 1 житель Вільшанського району, 8 жителів Петрівського району.

Наразі на COVID-19 хворіють 1102 жителів області, 857 лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

Зайнятість ліжок хворими становить 63,6%, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 70,1%

245 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 63;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 129;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 24;

Добровеличівська ЦРЛ Добровеличівської районної ради – 15;

Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 14.

Загалом до апаратів штучної вентиляції легень підключено 4 тяжких хворих: 2 – в обласній лікарні, 2 – у центральній міській лікарні Кропивницького.