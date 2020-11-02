ГОЛОВА СІЛЬРАДИ РОЗТРАТИЛА МАЙЖЕ 700 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ

Служба безпеки України викрила розкрадання бюджетних коштів, які були виділені на відновлення будинку культури в одному із селищ Знам’янського району Кіровоградської області.

За попередніми даними слідства, у березні 2018 року голова сільради спільно з керівником комерційної структури уклали договір на проведення капремонту місцевого закладу культури на суму понад 1,2 мільйони гривень. Згідно документу підрядник мав, зокрема замінити покрівлю і здійснити утеплення будівлі.

Встановлено, що посадовець підписала відповідний договір без експертного звіту щодо проєктно-кошторисної документації і відповідного дозволу на початок будівельних робіт на об’єкті.

Також правоохоронці зафіксували завищення підрядником вартості будматеріалів та внесення до актів виконаних робіт неправдивих відомостей щодо обсягів будівництва.

Через оборудку місцевий бюджет зазнав збитків на суму майже 700 тисяч гривень.

Наразі голові сільської ради повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Обвинувальний акт стосовно іншого фігуранта, керівника комерційної структури, який підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 привласнення чужого майна, вчинене в особливо великому розмірі) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України, вже скеровано до суду.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Пресгрупа Управління СБУ в Кіровоградській області