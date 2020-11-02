ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН: В ОБЛАСТІ ПРАЦЮЮТЬ 98% КОТЕЛЕНЬ

З 10 жовтня в області подається теплоносій автономними котельнями для закладів соціальної сфери. З 22 жовтня котельні теплогенеруючих підприємств області подають тепло всім категоріям споживачів.

Про це повідомила директорка департаменту житлово-комунального господарства Ольга Довжук. Наразі працюють 389 котелень із 397, що становить 98%.

«Опалюється 180 загальноосвітніх закладів із 310, 273 із 328 дошкільних навчальних закладів, 33 із 44 лікарень, усі 12 інтернатних закладів системи соціального захисту населення», – уточнила Ольга Довжук.

Директорка департаменту житлово-комунального господарства розповіла, що триває опалення житлового фонду у м. Світловодськ та в смт Власівці. Наразі всі 6 котелень СП ТОВ «Світловодськпобут» у роботі. Централізованим опаленням забезпечено 151 житловий будинок.

З 1 листопада запрацювали котельні у м. Кропивницькому та смт Нове. Наразі опаленням забезпечено 343 житлові будинки, з яких 282 будинки комунальної власності. У смт Новому забезпечено опаленням 27 житлових будинків із 30.

«Внаслідок пориву, відключено котельну «Центральна» у м. Кропивницькому, зараз тривають ремонтні роботи. Ситуація стабілізується до кінця тижня», – додала Ольга Довжук.

Олександрія – поки єдине місто, де ще не розпочався опалювальний сезон.

За інформацією Олександрійської міської ради, завтра збирається позачергова сесія, аби врегулювати питання із «Кіровоградгазом» і розпочати подачу тепла.