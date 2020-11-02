У ЛІКУВАЛЬНІ ТА ОСВІТНІ ЗАКЛАДИ КІРОВОГРАДЩИНИ ПОТРІБНІ ПОНАД 20 МЕДСЕСТЕР

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Медичні та освітні заклади області потребують 21 сестру медичну (брата медичного) різного профілю.

Своїм працівникам лікувальні заклади області готові платити від «мінімалки» (5000 грн) до 5400 гривень.

Наразі медсестри потрібні у таких районах:

Благовіщенський – 1 вакансія (сестра медична /брат медичний);

Бобринецький – 1 вакансія (сестра медична /брат медичний, 0,5 ставки, 2500 грн);

Долинський – 4 вакансії (сестра медична /брат медичний; сестра медична /брат медичний з косметичних процедур; сестра медична /брат медичний зі стоматології; молодша медична сестра /мол. мед. брат (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.);

Кропивницький – 4 вакансії (2 сестри медичні /брати медичні та 2 сестри медичні /брати медичні з дієтичного харчування (одна з вакансій призначена для працевлаштування на 0,5 ставки. Заробітна плата: 2500 грн);

Маловисківський – 9 вакансій (8 сестер медичних /братів медичних та одна сестра медична /брат медичний з фізіотерапії);

Петрівський – 1 вакансія (сестра медична з лікувальної фізкультури); Світловодський – 1 вакансія (сестра медична /брат медичний).

За більш детальною інформацією звертайтеся до районних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості та Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості.

 Відділ організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості

 

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