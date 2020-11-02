У ЛІКУВАЛЬНІ ТА ОСВІТНІ ЗАКЛАДИ КІРОВОГРАДЩИНИ ПОТРІБНІ ПОНАД 20 МЕДСЕСТЕР

Медичні та освітні заклади області потребують 21 сестру медичну (брата медичного) різного профілю.

Своїм працівникам лікувальні заклади області готові платити від «мінімалки» (5000 грн) до 5400 гривень.

Наразі медсестри потрібні у таких районах:

Благовіщенський – 1 вакансія (сестра медична /брат медичний);

Бобринецький – 1 вакансія (сестра медична /брат медичний, 0,5 ставки, 2500 грн);

Долинський – 4 вакансії (сестра медична /брат медичний; сестра медична /брат медичний з косметичних процедур; сестра медична /брат медичний зі стоматології; молодша медична сестра /мол. мед. брат (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.);

Кропивницький – 4 вакансії (2 сестри медичні /брати медичні та 2 сестри медичні /брати медичні з дієтичного харчування (одна з вакансій призначена для працевлаштування на 0,5 ставки. Заробітна плата: 2500 грн);

Маловисківський – 9 вакансій (8 сестер медичних /братів медичних та одна сестра медична /брат медичний з фізіотерапії);

Петрівський – 1 вакансія (сестра медична з лікувальної фізкультури); Світловодський – 1 вакансія (сестра медична /брат медичний).

За більш детальною інформацією звертайтеся до районних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості та Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості.

Відділ організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості