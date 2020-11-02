46 ПОЗИТИВНИХ ПЛР-ТЕСТІВ: СТАТИСТИКА КІРОВОГРАДЩИНИ ЗА ДОБУ

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 298 ПЛР-тестів.

Про це повідомила головна санітарна лікарка Надія Оперчук сьогодні, 2 листопада.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

вісімнадцять у місті Кропивницькому;

три у Бобринецькому районі;

один у Вільшанському районі;

три у місті Знам’янка;

один у Знам’янському районі;

два у Олександрівському районі;

чотири у Маловисківському районі;

один у Олександрійському районі;

один у Долинському районі;

один у Компаніївському районі;

два в Устинівському районі;

один у Кропивницькому районі;

два у місті Олександрія;

шість у Новоукраїнському районі.

Одужали від коронавірусної інфекції 13 жителів обласного центру.

Нa Кіровогрaдщині зaфіксувaли два летaльних випaдки COVID-19. Померли 60-річний чоловік з м. Кропивницький та 65-річний чоловік з с. Обознівка Кропивницького району.

Наразі на COVID-19 хворіють 1285 жителів області, 1048 лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

Зайнятість ліжок хворими становить 61,6 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 64,2 %.

237 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 70;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 118;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 21;

Добровеличівська ЦРЛ Добровеличівської районної ради – 14;

Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 14.

Загалом до апаратів штучної вентиляції легень підключено 10 тяжких хворих: 9 – в обласній лікарні, 1 – у центральній міській лікарні Кропивницького.