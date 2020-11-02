46 ПОЗИТИВНИХ ПЛР-ТЕСТІВ: СТАТИСТИКА КІРОВОГРАДЩИНИ ЗА ДОБУ

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 298 ПЛР-тестів.
Про це повідомила головна санітарна лікарка Надія Оперчук сьогодні, 2 листопада.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
- вісімнадцять у місті Кропивницькому;
- три у Бобринецькому районі;
- один у Вільшанському районі;
- три у місті Знам’янка;
- один у Знам’янському районі;
- два у Олександрівському районі;
- чотири у Маловисківському районі;
- один у Олександрійському районі;
- один у Долинському районі;
- один у Компаніївському районі;
- два в Устинівському районі;
- один у Кропивницькому районі;
- два у місті Олександрія;
- шість у Новоукраїнському районі.
Одужали від коронавірусної інфекції 13 жителів обласного центру.
Нa Кіровогрaдщині зaфіксувaли два летaльних випaдки COVID-19. Померли 60-річний чоловік з м. Кропивницький та 65-річний чоловік з с. Обознівка Кропивницького району.
Наразі на COVID-19 хворіють 1285 жителів області, 1048 лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.
Зайнятість ліжок хворими становить 61,6 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 64,2 %.
237 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:
Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 70;
Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 118;
Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 21;
Добровеличівська ЦРЛ Добровеличівської районної ради – 14;
Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 14.
Загалом до апаратів штучної вентиляції легень підключено 10 тяжких хворих: 9 – в обласній лікарні, 1 – у центральній міській лікарні Кропивницького.