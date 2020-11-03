ЦЬОГОРІЧ НА КІРОВОГРАДЩИНІ ВІДРЕМОНТУЮТЬ РЕКОРДНУ КІЛЬКІСТЬ МОСТІВ (ФОТО)

5 мостів і 7 водопропускних споруд на дорогах загального користування місцевого значення підлягають ремонту в рамках президентської програми «Велике будівництво» на Кіровоградщині.

Про це повідомив директор державного підприємства «Агентство місцевих автомобільних доріг» в області Анатолій Зорькін.

На виконання робіт скерували 130 млн. 183 тис. грн.

«Наразі ми завершили капітальний ремонт мосту на ділянці дороги О121101 Новгородка-Iнгуло-Кам’янка у Новгородківському районі та мосту на ділянці дороги С121801 Олiмпiадiвка у Петрівському районі. На інших трьох мостах у Знам’янському, Олександрійському та Кропивницькому районах обсяг виконаних робіт становить понад 95%», – уточнив Анатолій Зорькін.

Він додав, що на трьох локаціях підрядникам залишилося встановити необхідні дорожні знаки, нанести розмітку та завершити монтаж двох типів огорожі.

Як повідомляє начальник служби автомобільних доріг в області Ігор Вишневський, у цьому році заплановано відремонтувати понад 210 погонних метрів покриття мостів на дорогах державного значення.

«Ремонт мосту в селі Велика Виска на стадії завершення. Витратили близько 10 млн. грн. Наразі ведуться роботи на двох мостах у селі Братолюбівка та селі Покровське», – зазначив Ігор Вишневський.

В Онуфріївському районі на автодорозі Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь тривають роботи з реконструкції двох мостів. Об’єкти є перехідними на наступний рік. У цьому році планують витрати на ремонт 24 млн. грн.