АГРАРІЇ КІРОВОГРАДЩИНИ ЗІБРАЛИ 2,5 МІЛЬЙОНА ТОНН ЗЕРНОВИХ

Станом на 3 листопада сільгосппідприємства області зібрали зернових і зернобобових культур на 804,9 тис. га., що становить 96% площ. Середня врожайність по області становить 31,5ц/ га.

Про це повідомила директорка департаменту агропромислового розвитку Марія Чорна.

«Фактично збір врожаю наші аграрії вже завершують. Погодні умови кінця жовтня здебільшого були сприятливими для проведення польових робіт. Аграрії області, за оперативними даними, зібрали 2,5 мільйона тонн зернових», – зазначила посадовиця.

Вона додала, що кукурудзи на зерно зібрали на 344 тис. га або 91% площ. Намолотили майже 918 тис. тонн, середня врожайність – 26,7 ц/га.

Соняшник аграрії зібрали майже на 592,3 тис. га або 97% площ, намолотили понад 989,1 тис. тонн із середньою врожайністю 16,7 ц/га.

Сої зібрали на 66,2 тис. га або 87% площ, намолотили понад 62,9 тис. тонн, середня врожайність складає 9,5 ц/га.

Цукрові буряки зібрали на 5,4 тис. га або 47% площ, а це понад 129,6 тис. тонн із середньою врожайністю 240 ц/га.