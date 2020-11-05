НА КІРОВОГРАДЩИНІ ВИЗНАЧЕНО ТОП-10 НАЙЗАТРЕБУВАНІШИХ ПРОФЕСІЙ

Станом на 2 листопада 2020 року у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості налічувалось 1447 одиниць за 334 професіями.

За професійними групами найбільший попит роботодавців спостерігається на робітників з обслуговування, експлуатації устаткування; представників найпростіших професій; кваліфікованих робітників з інструментом і працівників сфери торгівлі та послуг. До переліку найбільш затребуваних входять:

машиніст (кочегар) котельної – 100 вакансій;

водій автотранспортних засобів – 42 вакансії;

оглядач-ремонтник вагонів – 42 вакансії;

прохідник – 36 вакансій;

машиніст бурової установки – 34 вакансії;

оператор котельні – 34 вакансії;

лікар загальної практики-сімейний лікар – 33 вакансії;

монтер колії – 31 вакансія;

електрогазозварник – 30 вакансій;

електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування – 26 вакансій.

За більш детальною інформацією щодо вакансій звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Відділ організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості