НА КІРОВОГРАДЩИНІ ВИЗНАЧЕНО ТОП-10 НАЙЗАТРЕБУВАНІШИХ ПРОФЕСІЙ

0
48
views

Станом на 2 листопада 2020 року у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості налічувалось 1447 одиниць за 334 професіями.

За професійними групами найбільший попит роботодавців спостерігається на робітників з обслуговування, експлуатації устаткування; представників найпростіших професій; кваліфікованих робітників з інструментом і працівників сфери торгівлі та послуг. До переліку найбільш затребуваних входять:

  • машиніст (кочегар) котельної – 100 вакансій;
  • водій автотранспортних засобів – 42 вакансії;
  • оглядач-ремонтник вагонів – 42 вакансії;
  • прохідник – 36 вакансій;
  • машиніст бурової установки – 34 вакансії;
  • оператор котельні – 34 вакансії;
  • лікар загальної практики-сімейний лікар – 33 вакансії;
  • монтер колії – 31 вакансія;
  • електрогазозварник – 30 вакансій;
  • електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування – 26 вакансій.

За більш детальною інформацією щодо вакансій звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

 Відділ організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here