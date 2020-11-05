НА КІРОВОГРАДЩИНІ ВИЗНАЧЕНО ТОП-10 НАЙЗАТРЕБУВАНІШИХ ПРОФЕСІЙ

Станом на 2 листопада 2020 року у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості налічувалось 1447 одиниць за 334 професіями.
За професійними групами найбільший попит роботодавців спостерігається на робітників з обслуговування, експлуатації устаткування; представників найпростіших професій; кваліфікованих робітників з інструментом і працівників сфери торгівлі та послуг. До переліку найбільш затребуваних входять:
- машиніст (кочегар) котельної – 100 вакансій;
- водій автотранспортних засобів – 42 вакансії;
- оглядач-ремонтник вагонів – 42 вакансії;
- прохідник – 36 вакансій;
- машиніст бурової установки – 34 вакансії;
- оператор котельні – 34 вакансії;
- лікар загальної практики-сімейний лікар – 33 вакансії;
- монтер колії – 31 вакансія;
- електрогазозварник – 30 вакансій;
- електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування – 26 вакансій.
За більш детальною інформацією щодо вакансій звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.
Відділ організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості