РЕЗУЛЬТАТИ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ: ЩО НАРАЗІ ВІДОМО?

Згідно з календарем виборчої кампанії, офіційні результати місцевих виборів-2020 в Україні мають оприлюднити до 6 листопада включно. Наразі Центральна виборча комісія оприлюднила результати виборів в деякі міські, сільські і селищні ради, а також на посади міських голів. Яка партія отримала найбільшу підтримку, що поєднує новообраних мерів обласних центрів в Україні та яка тенденція спостерігається серед міських голів на Кіровоградщині – розповідає «Народне слово».

Що в обласних і районних радах?

Під час засідання ЦВК, яке відбулося 3 листопада, наразі завершується передача протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів районних та обласних рад від ТВК територіальних громад (сільських, селищних, міських) до районних та обласних територіальних виборчих комісій.

Під час засідання озвучили інформацію, що районні ТВК по всій країні прийняли 1232 протоколи, що становить понад 82 відсотка від загальної кількості протоколів. Своєю чергою обласним ТВК передано 1063 протоколи (понад 77,8 відсотків).

Коли номер готувався до друку, ЦВК ще не оприлюднила результатів виборів в жодну з обласних рад України, тож інформацію про це обіцяємо надати в наступному номері.

Партійні кольори місцевих рад країни

Яку з партій найбільше підтримали на місцевих виборах, а яку – найменше? Відповідні показники також оприлюднені на сайті ЦВК.

Як виявилося, у місцеві ради України найбільшу підтримку отримали кандидати-самовисуванці – 29 відсотків. Та й загалом таких кандидатів пройшло до рад найбільше по країні – 15 74З депутати.

Але якщо кандидат є самовисуванцем, то це ще не означає, що він є безпартійним. Хоча безпартійних серед обраних в Україні самовисуванців більшість – 1501 депутатів. На другому місці у цьому списку – партійці «Батьківщини», які шляхом самовисування здобули на місцевих виборах 18 мандатів. За ними йде «Аграрна партія» та «Європейська солідарність», партійці-самовисуванці яких здобули по 10 місць в місцевих радах.

Слідом за самовисуванцями за популярністю йдуть висуванці від партії «Слуга народу» (812 кандидатів), які загалом в місцевих радах отримали 14,96 відсотків мандатів. Першу трійку замикає партія «Батьківщина», від яких до місцевих рад потрапило 540 представників (9,95 відсотків).

Лише по одному представнику в якійсь із місцевих рад країни мають такі партії, як «Славетна Україна» та «Варта». По двоє депутатів – партії «Основа» і «Воля».

Щодо проросійських політичних сил в Україні, то, наприклад, від «Партії Шарія» в місцеві ради країни потрапило троє представників, від «Перемоги Пальчевського» – 19, а від «Опозиційного блоку» 20 людей стали депутатами. А ось лідирує серед проросійських сил на місцевих виборах «Опозиційна платформа – за життя», яка матиме 446 своїх представників у місцевих радах.

Водночас партія, яку пов’язують із олігархом Ігорем Коломойським та яку очолив його близький друг Ігор Палиця «За майбутнє» набрала в місцевих радах 540 мандатів.

Обласні центри: тенденція повтору

Щодо обласного центру Кіровоградщини, то виборча комісія тут підрахувала вже сто відсотків голосів і оприлюднила результати підрахунку.

Так, мером Кропивницького вдруге став Андрій Райкович, набравши 53,53 відсотка голосів. Це означає, що він був обраний в першому турі, адже його підтримка серед містян становила більше 50 відсотків.

В голосуванні за міського голову Кропивницького загалом взяли участь 52 008 містян. Недійсними було визнано 1089 бюлетенів.

За Райковича проголосували 27 тисяч 839 виборців, а його найближчий конкурент Артем Стрижаков набрав 10 тисяч 338 голосів.

Цікаво, що на цьогорічних місцевих виборах прослідковується тенденція в обласних центрах до переобрання діючих мерів на другий термін. Як і в Кропивницькому, найбільшої вдруге підтримки отримали попередні мери в Чернігові, Запоріжжі, Хмельницькому, Тернополі, Івано-Франківську та Харкові. Наразі відомо, що у другий виборчий тур виходять чинні міські голови в Одесі, Дніпрі і Львові.

Нові мери Кіровоградщини

У Кіровоградській області нараховується 12 міських рад. Коли матеріал готували до друку, Центральна виборча комісія опублікувала імена п’ятьох переможців виборчих перегонів на посаду міського голови на Кіровоградщині. Серед них троє – представники президентської партії «Слуга народу».

Так, в Благовіщенську прослідковується та ж тенденція обирати попередників, як і по Україні загалом. Головою Благовіщенської міськради виборці обрали чинного міського голову Віталія Довгополого. В якості кандидата він був самовисуванцем, ще й безпартійним. Він отримав підтримку у 3712 голосів, або 67,59 відсотків.

Зі значним відривом на другому місці на посаду мера Благовіщенська виявився висуванець «Аграрної партії України» Михайло Сулима, який набрав 974 голоси (17,73 відсотка). А от представниця президентської партії «Слуги народу» Алла Шахвердова набрала лише 9,21 відсотків підтримки благовіщенців.

Подібна тенденція прослідковується і в Бобринці – але з нюансом. Головою Бобринецької міськради обрали висуванця партії «Слуга народу» Леоніда Кравченка – за нього віддали голоси 1833 виборця (59,15 відсотка). До цього він вже встиг побувати і мером Бобринця (з 2006 по 2012 роки), і очільником райдержадміністрації. За час перебування на різних посадах він встиг увійти і вийти з партій «Трудова Україна», «Батьківщина», «Партія регіонів» (звідси вийшов після подій Революції Гідності).

А нюансом є те, що попередній мер Валерій Сніжко (партія «Сила і честь») отримав чималу підтримку у 827 голосів, тож вдруге підряд міським головою не став.

І знову ж таки, на другий термін в Новоукраїнській міській громаді обрали чинного мера. Йдеться про самовисуванця Олександра Корінного, який отримав приголомшливу підтримку містян – 72,87 відсотка! Для порівняння: на посаду мера Новоукраїнської об’єднаної територіальної громади йшло чотири кандидати. За Олександра Корінного проголосували 2797 виборців, за Юрія Яндульського (від «Слуги народу») проголосували 503 людини, за Олександра Тотока (партія «Сила і честь») – 402 виборця, а Сергія Негру (партія «Свобода») підтримали 136 містян.

Щодо Знам’янської міської громади, то тут вищезгадана тенденція не мала шансів – вже майже колишній мер Сергій Філіпенко, якого називали потужним конкурентом на цьогорічних місцевих виборах, вирішив в них участі не брати. Найбільшої підтримки від знам’янчан отримав наразі висуванець «Слуги народу», начальник Знам’янської дистанції захисних лісонасаджень Володимир Сокирко. Він набрав найбільшу кількість голосів у єдиному виборчому окрузі – 2167, відсоток яких становить 31,48. Тож зрозуміло, що тут буде проводитися другий тур виборів, адже лідер не набрав більше половини голосів виборців.

Головним конкурентом Сокирка виявився представник партії «Голос» Олег Гребенюк, який «прийшов другим» у виборчих перегонах у Знам’янці, набравши 1376 голосів виборців (19,99 відсотків).

Також другий тур виборів на посаду міського голови доведеться проводити і в Світловодській громаді. Тут найбільше голосів отримав ще один представник президентської політичної сили Андрій Маліцький. Позначку в бюлетенях навпроти його прізвища 25 жовтня поставили 2691 виборців, що означає 20,87 відсотків підтримки. А ось з невеличким трьохвідсотковим відривом його наздоганяє висуванець партії «Батьківщина» Роман Домбровський, за якого віддали голоси 2271 жителя Світловодської громади (17,62 відсотка підтримки).

Цьогорічні місцеві вибори в Україні ускладнилися декількома факторами: це і пандемія COVID-19, через що деякі виборці просто не ризикнули прийти на дільниці 25 жовтня. А ось щодо обрахунку голосів, то тут є свої нюанси, адже цього разу партійні списки були відкритими і люди могли обрати не лише політичну силу, а й конкретного її представника. Водночас це ускладнює процес підрахунку голосів. Та народословці звикли подавати читачам лише перевірену офіційну інформацію, тож публікувати попередні підрахунки окремих партій ми не будемо.

Отже вже в наступному номері «Народного слова» ми розповімо про склад нової обласної ради та про «партійні кольори» новообраних рад Кіровоградщини.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ

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