ТА НАМ ПО БАЙДЕНУ ЦЕЙ ТРАМП!

У день підбиття підсумків виборів президента США українське телебачення перетворилося на американське. На кожному каналі у новинах лише одне – Дональд чи Джо, республіканці чи демократи? Якось навіть трохи починаєш вірити одній політичній силі, представники якої настирливо волають з екранів про зовнішнє управління нашою державою.

Ось днями відбулися вибори президента Молдови, з якою маємо спільний кордон. Важливо для нас – оберуть вони проросійський чи прорумунський шлях? Так. І що? Перший тур виграла проєвропейська кандидатка Майя Санду. Чи багато про це було по телебаченню, радіо чи в Інтернеті? Здається, лише один телеканал відрядив знімальну групу до Кишинева.

У Грузії були парламентські вибори. Там партія Міхеіла Саакашвілі “Єдиний національний рух – Об’єднана опозиція “Сила в єдності” набрала 27,14%. Друге місце посіла. А Міхеіл Ніколозович, між іншим, голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України. Багато ви про тамтешні вибори чули? Отож. Ну хіба що Білорусь в новинах завжди, там після виборів президента якісь натяки на можливий Майдан є, регулярно показують.

А ось на вибори президента Сполучених Штатів лише один телеканал «Україна» заслав за океан аж чотири знімальних групи. Ну ось чому для нас, з точки зору медіаменеджерів та власників телебачення ці вибори такі надважливі?

Тільки тому, що обидва кандидати десь щось говорили про Україну? Так, звісно, мені приємно, що ані Байден, ані Трамп жодного разу не згадали про Уганду, Бурунді та Кот-д-І’вуар. Навіть про Швейцарію чи Австрію – ані пари з вуст. А про Україну – так, говорили. І це тільки тому, що до наглядової ради української газовидобувальної компанії входить син Байдена Хантер? То я вам відкрию геть страшну таємницю. До наглядової ради однієї компанії, яка видобуває титанову сировину у Новомиргородському районі, входить… колишній голова ЦРУ, Центрального розвідувального управління США Роберт Джеймс Вулсі. Звісно, це все для того, аби викрасти наші найсекретніші таємниці – як бульдозером рухати грунт, наприклад.

Насправді кандидати говорили про всі гарячі точки на мапі планети, і про Пакістан вони говорили більше, ніж за Донбас та Крим і нашу рідну Україну. Це ми все гоноруємо – ось, дивіться, Трамп та Байден лишень про Україну й говорять! Та про Америку вони завжди говорять!

Ну які такі стратегічні інтереси Америка може мати у нас? Звісно, ми – кордон між Європою та… ні, не буду нічого казати про те формування, що на сході. І все. Ринок збуту? Багато ви в нас американських товарів бачите? Навіть «Шевроле» та «Форди», які бігають нашими дорогами, вироблені в Європі та Азії. Американські телефони «Моторола» були колись популярні, зараз не побачиш майже ні в кого. Що ще в нас з Америки? Ну хіба що кетчуп «Хайнц» за бажання можна відшукати, чи пропарений рис «Анкл Бен’с» в кулінарних «бутіках» Києва.

Ми цікаві Америці як буфер. А чому Америка така цікава для нас? Недосяжна мрія про безбідне життя? «Гуд бай, Америка, о… Где я не был никогда», – пам’ятаєте легендарну пісню легендарного російського гурту «Наутілус Помпіліус»? Ну так робіть щось, аби туди переїхати. Або мрійте далі. Байден вам у поміч.

Геннадій РИБЧЕНКОВ