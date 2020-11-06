НА КІРОВОГРАДЩИНІ РОЗПОЧАВСЯ СЕЗОННИЙ РІСТ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ГРВІ. ГРИПУ ЩЕ НЕМАЄ

За минулий тиждень у Кіровоградській області на ГРВІ захворіло 2814 осіб.

Про це 5 листопада повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

«Серед хворих на ГРВІ 897 дітей до 17 років, що становить 32% від всіх захворілих. Госпіталізовано 315 хворих», – зазначила лікарка.

Надія Оперчук додала, що показник захворюваності на ГРВІ не перевищує рівень епідемічного порогу та знаходиться на рівні 39.9% до значення епідпорогу. Грип на території області не зареєстрований.

Як повідомили в обласному лабораторному центрі, наразі 88 жителів Кіровоградщини провакцинували від грипу. З них щеплення отримали 8 дітей до 5 років та 5 медичних працівників.

«Щорічна вакцинація – найкращий засіб профілактики грипу. Вона зменшує ризик захворіти, виникнення серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті. Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною та ефективною», – зауважила Надія Оперчук.

Вона додала, що вакцинація є особливо важливою для представників груп ризику – медиків, вагітних, літніх людей та людей із хронічними захворюваннями.