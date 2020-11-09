МІСЦЕВІ ВИБОРИ: Є ОФІЦІЙНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛРАДИ

Кіровоградська обласна територіальна виборча комісія на своєму засіданні встановила результати виборів депутатів Кіровоградської обласної ради в єдиному багатомандатному виборчому окрузі.

Про це повідомив начальник відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату ОДА Костянтин Яцук.

«Участь у виборах 25 жовтня 2020 року узяв 252381 виборець. За підсумками місцевих виборів до Кіровоградської обласної ради потрапляють 7 партій», – зазначив Костянтин Яцук.

Він додав, що виборчий бар’єр подолали такі партії:

• Кіровоградська обласна організація політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»;

• Кіровоградська обласна організація політичної партії «Слуга народу»;

• Кіровоградська регіональна організація політичної партії «Опозиційна платформа – За життя»;

• Кіровоградська територіальна організація політичної партії «Європейська Солідарність»;

• Кіровоградська обласна організація політичної партії «За майбутнє»;

• Кіровоградська обласна організація політичної партії «Пропозиція»;

• Кіровоградська територіальна організація Радикальної Партії Олега Ляшка.