НА КОРОНАВІРУС ЗАХВОРІЛИ ЩЕ 50 ЖИТЕЛІВ ОБЛАСТІ

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 259 ПЛР-тестувань.

Про це повідомила головна санітарна лікарка Кіровоградщини Надія Оперчук сьогодні, 9 листопада.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

дев’ятнадцять у місті Кропивницькому;

три у Кропивницькому районі;

дев’ять у місті Знам’янка;

два у місті Олександрія;

два у Олександрійському районі;

чотири у місті Мала Виска;

два у Новомиргородському районі;

два у Компаніївському районі;

один у місті Світловодськ.

один у місті Бобринець.

один у Олександрівському районі;

один у Новгородківському районі;

один у Новоукраїнському районі;

один у Гайворонському районі;

один у Онуфріївському районі;

Одужали від коронавірусу 20 жителів Кіровоградщини: 12 жителів Кропивницького, 1 житель Знам’янки. 1 житель Олександрії, по 1 в Знам’янському, Кропивницькому, Долинському, Новоукраїнському, Гайворонському, Новоархангельському районах.

Нa Кіровогрaдщині зaфіксувaли один летaльний випaдок COVID-19. Помер 77-річний чоловік з смт Новгородка.

Наразі на COVID-19 хворіють 1489 жителів області, 1268 лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

Зайнятість ліжок хворими становить 38,8 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 41,1 %.

221 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 76;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 98;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 19;

Добровеличівська ЦРЛ Добровеличівської районної ради – 15;

Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 13.

Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 18 тяжких хворих: 13 – в обласній лікарні, 1 – у центральній міській лікарні Кропивницького, 4 – у Олександрійській міській лікарні.