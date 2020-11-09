НА КОРОНАВІРУС ЗАХВОРІЛИ ЩЕ 50 ЖИТЕЛІВ ОБЛАСТІ

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 259 ПЛР-тестувань.
Про це повідомила головна санітарна лікарка Кіровоградщини Надія Оперчук сьогодні, 9 листопада.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
дев’ятнадцять у місті Кропивницькому;
три у Кропивницькому районі;
дев’ять у місті Знам’янка;
два у місті Олександрія;
два у Олександрійському районі;
чотири у місті Мала Виска;
два у Новомиргородському районі;
два у Компаніївському районі;
один у місті Світловодськ.
один у місті Бобринець.
один у Олександрівському районі;
один у Новгородківському районі;
один у Новоукраїнському районі;
один у Гайворонському районі;
один у Онуфріївському районі;
Одужали від коронавірусу 20 жителів Кіровоградщини: 12 жителів Кропивницького, 1 житель Знам’янки. 1 житель Олександрії, по 1 в Знам’янському, Кропивницькому, Долинському, Новоукраїнському, Гайворонському, Новоархангельському районах.
Нa Кіровогрaдщині зaфіксувaли один летaльний випaдок COVID-19. Помер 77-річний чоловік з смт Новгородка.
Наразі на COVID-19 хворіють 1489 жителів області, 1268 лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.
Зайнятість ліжок хворими становить 38,8 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 41,1 %.
221 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:
Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 76;
Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 98;
Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 19;
Добровеличівська ЦРЛ Добровеличівської районної ради – 15;
Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 13.
Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 18 тяжких хворих: 13 – в обласній лікарні, 1 – у центральній міській лікарні Кропивницького, 4 – у Олександрійській міській лікарні.