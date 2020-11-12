«ВИХІДНИЙ КАРАНТИН» ТА ШПИТАЛЬ У СПОРТШКОЛІ: ЩО ЧЕКАЄ НА КІРОВОГРАДЩИНУ?

Кіровоградщина ще кілька тижнів тому залишалася єдиним «зеленим» острівцем на ковідній мапі України. Нині ж разом з усією країною готуємось до нового, 2-го етапу боротьби з пандемією COVID-19. То що на нас чекає найближчим часом? Чи прийматимуть лікарні області інших, крім ковідних, хворих? Що буде, якщо ліжок у медзакладах на всіх не вистачатиме? Чи закриють знову крамниці, клуби, перукарні, кав`ярні, спортзали тощо?

Хто, як, чому?

“Ми розуміємо, що повний локдаун буде великим випробуванням для економіки України, зокрема для малого і середнього бізнесу. Але нам важливо розірвати ланцюг передачі захворювання. Тому ми ініціюємо введення жорсткого карантину “вихідного дня”. Це допоможе зменшити кількість контактів між людьми”, — повідомив днями очільник МОЗ Максим Степанов.

Міністр пояснив: щотижня такий карантин діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. Працюватимуть виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, автомобільні заправки та ветеринарні аптеки. Водночас МОЗ ініціює закриття розважальних і торгових центрів у вихідні дні, а також обмеження роботи ресторанів до режиму “на виніс”.

Того ж дня під час щопонеділкової апаратної наради міський голова Кропивницького Андрій Райкович доручив усім відповідним службам продумати розпорядчі документи, план роботи в таких умовах.

Водночас Україна переходить на другий етап реагування на коронавірус – клініки не проводитимуть планові госпіталізації та планові операції.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

“З понеділка, 9 листопада, всі планові операції, планові госпіталізації заборонені в наших лікарнях. Лікарні приймають ургентних хворих і хворих з ковідом”, – заявив Ляшко.

Кількість ліжок для хворих планують збільшити до 80 000, з них 60 000 будуть забезпечені киснем протягом місяця.

На третьому етапі планують розгортати польові шпиталі.

У Кропивницькому резервними під COVID-19 відведено центральну районну лікарню, обласний госпіталь для ветеранів і СМЧ-19. Ці медичні заклади використовуватимуть тоді, коли госпітальні бази першої і другої хвиль не справлятимуться з кількістю пацієнтів, хворих на коронавірус. Шпиталь зможе прийняти 210 хворих.

Як бази для лікування COVID-19 на рівні області розглядають СДЮШОР “Надія” та факультет фізвиховання Центральноукраїнського педуніверситету.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко.

Він зазначив, що обговорив це питання з міським головою Кропивницького Андрієм Райковичем, керівником обласного госпіталю для ветеранів Геннадієм Сябренком, головою Кропивницької РДА Аллою Поліщук та представниками департаменту охорони здоров’я.

“Перше: як резервні під COVID-19 повністю плануємо переформатувати Кропивницьку ЦРЛ, госпіталь для ветеранів і СМЧ-19 в обласному центрі. Поясню, ці медичні заклади будемо використовувати, коли не впораються з кількістю пацієнтів наші госпітальні бази першої і другої хвиль”, – пояснив він. – “Друге. Це буде, як холодний душ для когось, а когось, можливо, змусить задуматися – ми розглядаємо СДЮШОР «Надія» і факультет фізичного виховання педуніверситету як госпітальний майданчик хворих на коронавірус”.

Нагадаємо, що під час першої хвилі коронавірусу в деяких країнах світу польові госпіталі для хворих розгортали в тому числі на стадіонах і в парках.

Як повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, додаткові мобільні шпиталі збираються розгортати в Києві, Одеській та Донецькій областях.

Кіровоградщина: вірус не відступає

За останню добу, станом на 12 листопада, на коронавірус захворів 141 мешканець області. Двоє померло.

Про це повідомив голова ОДА Андрій Назаренко.

«+141 хворий за добу. Серед них 12 медиків і 7 дітей. Така сьогоднішня статистика. Але за кожною цифрою – люди, жителі нашої області. Водночас, це задіяні лікарі. Це заповнені медзаклади. Прошу, дотримуйтеся карантинних обмежень! Мені б дуже не хотілося вдаватися до використання резервних баз (спортзалів) у боротьбі з коронавірусом», – наголосив Андрій Назаренко.

За інформацією головної санітарної лікарки області Надії Оперчук, за минулу добу в лабораторному центрі провели 749 ПЛР-досліджень і 45 ПЛР-досліджень в обласній лікарні.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

шістдесят дев’ять у м. Кропивницькому;

десять у м. Олександрія;

два у м. Світловодськ;

один у Благовіщенському районі;

один у Бобринецькому районі;

два у Гайворонському районі;

один у Голованівському районі;

два у Долинському районі;

два у Знам’янському районі;

дванадцять у Кропивницькому районі;

два у Маловисківському районі;

чотири у Новгородківському районі;

один у Новоархангельському районі;

двадцять у Новомиргородському районі;

чотири у Новоукраїнському районі;

шість у Олександрійському районі;

один у Світловодському районі;

один у Петрівському районі.

Лікарка уточнила, що 2 дітей захворіло в м. Кропивницькому, по 1 в м. Олександрія, Голованівському, Знам’янському, Новомиргородському та Олександрійському районах.

Одужали від коронавірусної інфекції: 27 жителів Кропивницького, по 1 у Бобринецькому, Кропивницькому, Новомиргородському та Новоархангельському районах, 7 – в Олександрії, 2 у м. Знам’янка, 3 у Добровеличківському та стільки ж в Олександрівському та Новоукраїнському районах, а також 8 жителів Долинського району та 12 жителів Петрівського району.

Нa Кіровогрaдщині зaфіксувaли два летaльних випaдки COVID-19. Померли 62-річний чоловік з м. Кропивницький та 64-річний чоловік з м. Олександрія.

Наразі на COVID-19 хворіють 1630 жителів області, 1402 лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

Зайнятість ліжок хворими становить 40%, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 46,1%.

228 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 71;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 109;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 20;

Добровеличівська ЦРЛ Добровеличівської районної ради – 16;

Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 12.

Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 17 тяжких хворих: 9 – в обласній лікарні, 4 – у центральній міській лікарні Кропивницького та стільки ж у Олександрійській міській лікарні.

Як і де лікуватимуть

На початку тижня голова ОДА доручив провести інвентаризацію засобів захисту у медзакладах:

«За останню добу коронавірус діагностували у 23 медиків і 5 дітей. Дав доручення знову провести інвентаризацію засобів захисту у медичних закладах, які борються з COVID-19. Батьки, звертаю вашу увагу: пояснюйте дітям необхідність користуватися масками!», – зазначив Андрій Назаренко.

Нагадаємо, у разі необхідності надавати допомогу хворим на COVID-19 будуть в 11 лікарнях області. Це п’ять лікарень першої хвилі, визначені для лікування хворих на коронавірус – обласна лікарня, Центральна міська лікарня Кропивницького, Олександрійська міська лікарня, Добровеличківська та Маловисківська районні лікарні. А також резервні медзаклади другої хвилі – Бобринецька, Новоархангельська, Новоукраїнська, Долинська, Олександрійська і Новомиргородська ЦРЛ.

Ще й пневмонія

Водночас на Кіровоградщині від пневмонії лікуються понад півтори тисячі людей. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я ОДА Олег Рибальченко.

«Зараз у лікарнях перебувають 911 пацієнтів із пневмонією, ПЛР-тести в них негативні. Ще 632 хворих знаходяться вдома. Вони лікуються під наглядом сімейних лікарів і мають легкий перебіг хвороби», – зазначив Олег Рибальченко.

Посадовець додав, що в області значно зросла кількість людей, хворих на пневмонію. За дев’ять місяців на Кіровоградщині зареєстровано 5910 пацієнтів із запаленням легень. Серед них 1379 дітей віком до 14 років та 220 дітей віком від 15 до 17 років. Якщо порівнювати ці дані з 2019 роком, показник підвищився більш як на 50%.

А тим часом…

У Кропивницькому 11 листопада на протест вийшли представники кафе і ресторанів – загалом 30 закладів громадського харчування. Це відбулося на підтримку Всеукраїнської акції протесту проти закриття ресторанних закладів на вихідні та після 22.00. З плакатами, логотипами закладів вони стукали ложками по каструлях і мисках. Учасники протесту наголошували: за умови таких обмежень їхнім закладам доведеться просто закритись і звільнити працівників, адже їх специфіка в тому, що люди приходять після робочого дня і відпочивають до пізньої ночі, тож формат роботи «на виніс» для закладів не прийнятний.

Нагадаємо, працівники цієї сфери в обласному центрі вже протестували – це було 20 липня через заборону роботи після 23:00.