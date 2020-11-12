КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ : НОВИЙ РЕКОРД (ІНФОГРАФІКА)

За останню добу на коронавірус захворів 141 мешканець області. Двоє померло.
Про це повідомив голова ОДА Андрій Назаренко сьогодні, 12 листопада.
«+141 хворий за добу. Серед них 12 медиків і 7 дітей. Така сьогоднішня статистика. Але за кожною цифрою – люди, жителі нашої області. Водночас, це задіяні лікарі. Це заповнені медзаклади. Прошу, дотримуйтеся карантинних обмежень! Мені б дуже не хотілося вдаватися до використання резервних баз (спортзалів) у боротьбі з коронавірусом», – наголосив Андрій Назаренко.
За інформацією головної санітарної лікарки області Надії Оперчук, за минулу добу в лабораторному центрі провели 749 ПЛР-досліджень і 45 ПЛР-досліджень в обласній лікарні.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
- шістдесят дев’ять у м. Кропивницькому;
- десять у м. Олександрія;
- два у м. Світловодськ;
- один у Благовіщенському районі;
- один у Бобринецькому районі;
- два у Гайворонському районі;
- один у Голованівському районі;
- два у Долинському районі;
- два у Знам’янському районі;
- дванадцять у Кропивницькому районі;
- два у Маловисківському районі;
- чотири у Новгородківському районі;
- один у Новоархангельському районі;
- двадцять у Новомиргородському районі;
- чотири у Новоукраїнському районі;
- шість у Олександрійському районі;
- один у Світловодському районі;
- один у Петрівському районі.
Лікарка уточнила, що 2 дітей захворіло в м. Кропивницькому, по 1 в м. Олександрія, Голованівському, Знам’янському, Новомиргородському та Олександрійському районах.
Одужали від коронавірусної інфекції: 27 жителів Кропивницького, по 1 у Бобринецькому, Кропивницькому, Новомиргородському та Новоархангельському районах, 7 – в Олександрії, 2 у м. Знам’янка, 3 у Добровеличківському та стільки ж в Олександрівському та Новоукраїнському районах, а також 8 жителів Долинського району та 12 жителів Петрівського району.
Нa Кіровогрaдщині зaфіксувaли два летaльних випaдки COVID-19. Померли 62-річний чоловік з м. Кропивницький та 64-річний чоловік з м. Олександрія.
Наразі на COVID-19 хворіють 1630 жителів області, 1402 лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.
Зайнятість ліжок хворими становить 40%, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 46,1%.
228 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:
- Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 71;
- Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 109;
- Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 20;
- Добровеличівська ЦРЛ Добровеличівської районної ради – 16;
- Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 12.
Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 17 тяжких хворих: 9 – в обласній лікарні, 4 – у центральній міській лікарні Кропивницького та стільки ж у Олександрійській міській лікарні.