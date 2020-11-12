КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ : НОВИЙ РЕКОРД (ІНФОГРАФІКА)

За останню добу на коронавірус захворів 141 мешканець області. Двоє померло.

Про це повідомив голова ОДА Андрій Назаренко сьогодні, 12 листопада.

«+141 хворий за добу. Серед них 12 медиків і 7 дітей. Така сьогоднішня статистика. Але за кожною цифрою – люди, жителі нашої області. Водночас, це задіяні лікарі. Це заповнені медзаклади. Прошу, дотримуйтеся карантинних обмежень! Мені б дуже не хотілося вдаватися до використання резервних баз (спортзалів) у боротьбі з коронавірусом», – наголосив Андрій Назаренко.

За інформацією головної санітарної лікарки області Надії Оперчук, за минулу добу в лабораторному центрі провели 749 ПЛР-досліджень і 45 ПЛР-досліджень в обласній лікарні.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

шістдесят дев’ять у м. Кропивницькому;

десять у м. Олександрія;

два у м. Світловодськ;

один у Благовіщенському районі;

один у Бобринецькому районі;

два у Гайворонському районі;

один у Голованівському районі;

два у Долинському районі;

два у Знам’янському районі;

дванадцять у Кропивницькому районі;

два у Маловисківському районі;

чотири у Новгородківському районі;

один у Новоархангельському районі;

двадцять у Новомиргородському районі;

чотири у Новоукраїнському районі;

шість у Олександрійському районі;

один у Світловодському районі;

один у Петрівському районі.

Лікарка уточнила, що 2 дітей захворіло в м. Кропивницькому, по 1 в м. Олександрія, Голованівському, Знам’янському, Новомиргородському та Олександрійському районах.

Одужали від коронавірусної інфекції: 27 жителів Кропивницького, по 1 у Бобринецькому, Кропивницькому, Новомиргородському та Новоархангельському районах, 7 – в Олександрії, 2 у м. Знам’янка, 3 у Добровеличківському та стільки ж в Олександрівському та Новоукраїнському районах, а також 8 жителів Долинського району та 12 жителів Петрівського району.

Нa Кіровогрaдщині зaфіксувaли два летaльних випaдки COVID-19. Померли 62-річний чоловік з м. Кропивницький та 64-річний чоловік з м. Олександрія.

Наразі на COVID-19 хворіють 1630 жителів області, 1402 лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

Зайнятість ліжок хворими становить 40%, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 46,1%.

228 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 71;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 109;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 20;

Добровеличівська ЦРЛ Добровеличівської районної ради – 16;

Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 12.

Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 17 тяжких хворих: 9 – в обласній лікарні, 4 – у центральній міській лікарні Кропивницького та стільки ж у Олександрійській міській лікарні.