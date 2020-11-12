НА КІРОВОГРАДЩИНІ З`ЯВИТЬСЯ ТИТАНОВИЙ КЛАСТЕР

Кіровоградщина може і має стати регіоном, де народиться єдиний в Україні та світі інноваційний титановий кластер.

Про це повідомив голова ОДА Андрій Назаренко за результатами обговорення у Кабінеті Міністрів України розвиток титанової галузі.

«Ще десять років тому така ідея задавалася чимось фантастичним, але зараз, завдяки компанії «Велта», ми розуміємо, що це вже сьогоднішній день та сучасні реалії. Це дасть регіону інвестиції, наразі озвучується цифра у 270 мільйонів доларів капіталовкладень! Планується реіндустріалізація Новомиргородської шахти, «Велта» готується до будівництва промислового титанового комплексу», – зауважив голова ОДА.

Андрій Назаренко додав, що в області планується повний цикл переробки титану – не лише видобуток, а й виробництво кінцевого продукту. Із титану вироблятимуться медичні імплантати, індивідуальний захист військовим, а також складові хімічної, оборонної, автомобільної промисловостей.

Важливим фактором для Кіровоградщини є створення 2 тисяч нових робочих місць, достойні зарплати, наповнення бюджетів і добробут жителів Кіровоградщини.

Очільник регіону підкреслив, будівництво комплексу забезпечить розвиток інфраструктури довкола підприємств, сучасні технології на виробництві.

«Земля Кіровоградщини багата на корисні копалини – це не секрет. Переконаний, після підсилення сектору з залучення інвестицій, ми зможемо розвивати наші інші родовища – насамперед, літію і графіту», – підсумував Андрій Назаренко.