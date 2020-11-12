НОСТАЛЬГІЯ ЗА БАКТЕРІЯМИ

Натрапив в Інтернеті на цікаву думку. Протягом тисячоліть люди на планеті Земля частіше вимирали від бактерій, ніж від вірусів. А зараз, коли бактерії винищили, їхнє місце зайняли віруси, однак ефективних ліків, як антибіотики, від них ще не найшли.

Тиф, холера, бубонна чума, дифтерія, правець, туберкульоз, ангіна, менінгіт, сап, сибірська язва, бруцельоз, ботулізм, сальмонельоз, сифіліс і ще дуже багато подібних хвороб вибивали іноді цілі країни. А кишкова паличка? А золотистий стафілокок?

Мадрид, 1890 рік. Тимчасовий шпиталь для хворих на холеру облаштовують у Палаці мистецтв

Чомусь частіше згадують, як вірус грипу під назвою іспанка викосив мільйони людей в Європі. Чомусь про чуму, яка колись ледве не вбила Англію, згадують рідше. І взагалі, щось з тією іспанкою було не так. Все ж таки потужні епідемії та пандемії мали своє відображення в літературі, живописі тощо. На думку спадають лише «Два капітани» одесита Кавєріна, де хворіє головний герой. Майже всі інші відомі книги про події 1918-1920 пишуть про епідемії тифу, туберкульозу, сифілісу, холери. Такі як «Ходження по муках» Толстого, «Біла гвардія» Булгакова, «Доктор Живаго» Пастернака чи «Тихий Дон» Шолохова. Тиф, холера, туберкульоз – і ніякої іспанки.

Нині чимало бактерій переможено, чуми в нас немає. А чому? Бо вакцинація охопила весь світ. А ще наша цивілізація перенасичена антибіотиками. Припустимо, на сніданок ви з’їли яєчню. Усім курям на великих товарних виробництвах дають антибіотики, такі як енрофлоксацин. Це економічно вигідно – смертність суттєво знижується. У курячий грудці, яку ви з’їли на обід, також присутні антибіотики. До речі, у Європі заборонені кормові антибіотики, лише ін’єкції, а в нас вони усюди застосовуються. А вони більше шкоди наносять організму.

Думаєте, в молоці немає антибіотиків? В США заборонено давати коровам антибіотики, а в нас ні. Якщо робити все правильно, то після вживання худобою антибіотиків треба не використовувати її молоко кілька тижнів, аби ліки вийшли. Та хто в нас буде стільки чекати, з огляду на збитки? Тому і в молоці, і в м’ясі, і в маслі, сирі тощо є антибіотики.

Інший бік. Скільки по телебаченню реклами на кшталт «наше мило вбиває до 99 відсотків всіх відомих бактерій?» Так само з кремами, шампунями та іншим. Після використання нами частка цих антибіотики через каналізацію потрапляє у природу. І їх у воді та ґрунтах накопичилась вже критична маса. Плюс сполуки фосфору у тих ще стічних водах. Навіть чума не виживе. Наш світ схиблений на чистоті та гігієні. Щодня сотні мільйоні осель миють різними засобами, які нищать бактерії, корисні у тому числі. А потім ми біжимо до аптек, аби купити пробіотики, щоб відновити здорове середовище у кишківнику.

Здавалося, чого б ото сумувати за чумою? Ні, не за нею. Коли навколо людей була купа бактерій, імунітет був набагато вищий. Згадайте про дикі племена Африки, які п’ють брудну воду з мільйонами шкідливих бактерій, їдять руками просто з землі все підряд і майже не хворіють! А ми, так звані цивілізовані люди, становимося все слабкішими і беззахиснішими перед природою. Цим і скористався коронавірус. Та скоро винайдуть ліки, винищать навколо нас тепер і віруси, і ми станемо геть слабкими. Хтозна, можливо, наступні покоління будуть вимирати від нежиті або порізаного пальця…

Геннадій РИБЧЕНКОВ