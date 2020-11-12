ОБЛАСНА РАДА Й ОЧІЛЬНИКИ МІСТ – У ПЕРСОНАЛІЯХ І ВІДСОТКАХ

Цьогорічні місцеві вибори подарували не тільки відкриті списки партійців, а й нові місцеві партії, нові скандали та багато вже знайомих облич. І хоч вибори відбулися ще 25 жовтня, та більшість результатів голосування центральна виборча комісія оприлюднила лише минулими вихідними. Тож хто виявився найпопулярнішим депутатом у новій обласній раді, яка партія має найбільше представників та хто став міськими головами у ще шести містах Кіровоградщини – аналізувало «Народне слово».

Статистика обласної ради

Якщо підрахувати всі прізвища, які 25 жовтня побачили в бюлетенях мешканці Кіровоградщини у якості кандидатів у депутати загалом всіх місцевих рад (міських, селищних і сільських), то отримаємо 1510 кандидатів. З них депутатами і депутатками на найближчі п’ять років стали 1058 людей.

Як виявилося, своє волевиявлення 25 жовтня на виборчих дільницях Кіровоградщини щодо нового складу обласної ради зробив 252 381 виборець.

Начальник відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату ОДА Костянтин Яцук зазначив, що до обласного органу місцевого самоврядування пройшло менше десятка партій. Як виявилося, не подолали виборчий бар’єр «Партія пенсіонерів», партія «Наш край», «Перспектива міста».

– Пройшли сім партій: «Батьківщина», «Слуга народу», «Опозиційна платформа – за життя», «Європейська Солідарність», «За майбутнє», «Пропозиція», «Радикальна Партія Олега Ляшка», – повідомив Яцук.

Отже, наступні п’ять років в обласній раді голосуватимуть 17 депутаток і 48 депутатів.

Завдяки відкритим партійним спискам у бюлетенях виборці могли підтримати не лише партію, а й конкретного кандидата чи кандидатку від неї. При цьому особа, яка йде першою у цьому партійному списку, автоматично потрапляє до місцевої ради, якщо партія подолала виборчий бар’єр.

Тож якщо не рахувати партійних «номерів перших», то найбільшу підтримку серед мешканців Кіровоградщини отримав Володимир Арсірій: навпроти його прізвища поставили галочку 3163 виборця. За ним йде безпартійний висуванець «Слуги народу», заступник директора ТОВ «Агрокомплекс» Валерій Міщенко, якого персонально підтримали 3009 мешканців області. Гендиректор «Кіровоградграніту», член партії «Батьківщина» Юрій Кайдаш отримав 2667 голосів.

Найменш популярними в бюлетенях кіровоградців виявилися Олександр Мацайтіс від партії «За майбутнє» (126 голосів виборців), аспірант Андрій Табачук від «Батьківщини» (79 голосів) та Юрій Гугленко від «Європейської солідарності» (63 голоси).

Партії і персоналії

Партію «За майбутнє», яку пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським, в обласній раді представлятимуть п’ятеро депутатів, з яких першим номером у партійному списку є колишній народний депутат Олександр Горбунов. Цікаво, що з них найбільшу кількість персональних голосів (тобто виборці поставили галочку саме навпроти його прізвища у бюлетені) отримав Олександр Шевченко з міста Долинська, заступник голови фермерського господарства «Шевченко плюс» – 1244.

Щодо партії «Пропозиція», то потрапили у списки обласних обранців п’ятеро її кандидатур. Серед них двоє є працівниками виконавчого комітету міськради Кропивницького: заступник міського голови Кропивницького з питань діяльності виконавчих органів ради Олександр Мосін і начальниця юридичного управління Марина Смаглюк.

Стільки ж представників в обраді матиме і «Радикальна партія» Олега Ляшка. Серед них колишній народний депутат Дмитро Лінько та його помічниця за часів депутатства Марина Осіпова. Також депутатами стали Рубен Санасарян, Євгенія Ніколаєва та заступник мера Олександрії Сергій Гриценко.

Чи не найчисельнішою партійною фракцією в облраді стала «Слуга народу» – 14 депутатів. Першим у партійному списку зазначається директор «Агентства безпеки Альфа-центр» Сергій Шульга.

Цікаво, що ця партія як об’єкт висування на виборах є популярною серед голів райдержадміністрацій. Як держслужбовці вони не можуть бути членами будь-якої партії, та водночас партії могли висувати від свого імені безпартійних кандидатів. Тож під прапором «Слуги народу» до облради зайшли очільник Устинівської райдержадміністрації Максим Собко, голова Благовіщенської РДА Олександр Головань, глава Петрівської РДА Валерій Больбот. Та це не дивно, адже голів місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду президентом України. Також до облради від президентської партії потрапив і голова правління ВАТ «Кіровоградгаз» Сергій Осінський.

За кількістю обласних мандатів «Слугу народу» обійшла партія «Батьківщина». Серед 15 новообраних депутатів тут є багато відомих мешканцям Кіровоградщини персоналій. Це головна лікарка обласної лікарні Лариса Андреєва, директорка обласного ЦДЮТу Ганна Суркова, гендиректор Побузького феронікелевого заводу Денис Шевченко.

Немало цього разу від «Батьківщини» потрапило й представників партії з минулого скликання обласної ради. Це директор СТОВ «Степ-Агро» з Новоукраїнки Володимир Арсірій, Валерій Кальченко, гендиректор «Кіровоградграніту» Юрій Кайдаш, глава обласного правління Спілки споживчих товариств Петро Петрушевський, голова фермерського господарства Андрій Флоря, директорка Світловодськлісгоспу Валентина Здебська. Першим же у партійному списку до облради пройшов тепер вже колишній її голова Олександр Чорноіваненко.

А ось начальниця обласного управління лісового та мисливського господарства Наталя Ревенко, яка також стала депутаткою від цієї політсили, п’ять років тому пройшла до облради від тодішньої партії Петра Порошенка «Солідарність».

Ще однією доволі чисельною фракцією в облраді стала проросійська партії «Опозиційна платформа – за життя» – 11 депутатів. Нагадаємо: одним з голів партії є кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук, а 25 травня 2020 року Печерський суд зобов’язав Офіс генпрокурора відкрити справу про держзраду проти представників «ОПЗЖ».

Щодо обласних партійців, то вдруге підряд від цієї політсили обрали депутатами заступник начальника Держпродспоживслужби Кіровоградщини Вадим Волканов, колишня депутатка від цієї ж партії в міськраді Кропивницького Анна Ніжнікова, перша заступниця донедавна міського голови Олександрії Степана Цапюка Людмила Давиденко. Потрапили до облради і родичі вже колишнього мера Олександрії, а саме двоюрідний брат Олександр Цапюк. Серед обраних представників «ОПЗЖ» є й Володимир Сікорський, який одночасно подавався цьогоріч на посаду мера Гайворона від цієї ж партії, але отримав лише 3,77 відсотків підтримки містян.

Також до облради потрапив і Віктор Серпокрилов, який був першим заступником голів ОДА часів президентства Віктора Януковича Сергія Ларіна та Андрія Ніколаєнка. Цікаво, що під час минулих місцевих виборів Серпокрилов був кандидатом в обласні депутати від партії «Солідарність», але тоді не отримав необхідної підтримки виборців. А от Сергій Ларін теж потрапив до списку обраних у 2020 році депутатів Кіровоградської облради. Щоправда, щоб отримати обласний мандат, він має відмовитися від оплачуваного депутатського місця у законодавчому органі – у Верховній Раді. Поки подібних заяв про відмову від мандату Ларін не оприлюднював.

Партію «Європейська солідарність» в області представлятиме наступні п’ять років дев’ятеро депутатів. Вже не вперше в сесійній залі облради голосуватиме Юрій Гугленко (був першим заступником вже колишнього голови облради Олександра Чорноіваненка), Сергій Завалій, Павло Сорока, Ірина Чемерис, Артем Шевчук. Також до облради пройшли дві людини, які займали посади в обладміністрації за часів президентства Петра Порошенка: це тодішня речниця Олександра Кузьменка телеведуча Анастасія Мусатенко та колишній перший заступник голови ОДА Сергій Коваленко. Вперше депутатами облради стали головний лікар Кіровоградського обласного госпіталю для ветеранів війни Геннадій Сябренко, а також Інна Зеленокорінна.

Нові мери і цікаві цифри

В Кіровоградській області налічується 12 міст, і в кожному з них містяни 25 жовтня обирали і мера або мерку. В минулому номері «Народного слова» ми публікували інформацію про тих мерів, про обрання яких вже була офіційна інформація на сайті ЦВК: це міста Кропивницький, Благовіщенське, Новоукраїнка, Знам’янка та Світловодськ (стаття «Результати місцевих виборів: що наразі відомо?» у номері «НС» від 2 листопада 2020 року). Наразі ЦВК оприлюднила результати виборів й інших шести міст Кіровоградщини.

Тож тепер відомо, що з 12 новообраних міських голів на Кіровоградщині немає жодної жінки, а шестеро з них є самовисуванцями. Президентську партію «Слуга народу» представлятимуть четверо міських голів в області, а інші двоє є представниками партій «Пропозиція» і «Наш край».

Найзапеклішою передвиборчою гонкою стали вибори мера у Світловодську, де на це місце подалося 12 кандидатур, а найменш конкурентною – Маловисківській громаді і Олександрії, де налічувалось по три кандидати. Загалом в Кіровоградській області на цих місцевих виборах на посаду міського чи міської голови подалися 74 людини, з яких 14 – жінки. Цікаво, що серед кандидатів у мери жодної кандидатки цьогоріч не було в містах Гайворон, Новомиргород, Новоукраїнка та Олександрія.

І хоч заступники Степана Цапюка потрапили до облради, але йому так і не вдалося вчергове очолити міську раду Олександрії. Його кандидатуру підтримали цього разу 9378 містян, що становить 40,3 відсотка. А ось його цьогорічний конкурент, колишній очільник облдержадміністрації Сергій Кузьменко отримав 57,2 відсотка підтримки олександрійців, обігнавши Цапюка на 3936 голосів.

Також перемогу в один тур отримав і самовисуванець Роман Волуйко, який наступні п’ять років очолюватиме міськраду Гайворона. За нього віддали голоси 3479 містян, а це 51,5 відсотка підтримки. Водночас серед шести конкурентів Волуйка найбільшу підтримку – у 943 голоси – отримав висуванець партії «Європейська солідарність» Дмитро Грабовий.

Двох самовисуванців і кандидатку від «Батьківщини» переміг на виборах мера у Долинській Євгеній Звіздовський від «Слуги народу». Щоправда, в один тур він не пройде, адже отримав прихильність 46,6 відсотків виборців в місті (3189 голосів). Попередня мерка Віра Тернавська, яка балотувалася від «Батьківщини», отримала 24 відсотки підтримки у містян.

А ось в Помічній більшість містян поставили галочку навпроти прізвища попереднього мера Миколи Антошика – 44,9 відсотків підтримки. Варто зазначити, що головувати у міській раді Помічнянської об’єднаної територіальної громади хотіли цьогоріч загалом дев’ять кандидатів, з яких сім є самовисуванцями.

Віддали перевагу вже перевіреному меру і мешканці Малої Виски, вдруге обравши зі значним відривом від конкурентів Юрія Гульдаса. Його підтримали 2645 місцевих мешканців (63,8 відсотка).

Тенденцію обирати попереднього мера на новий термін підтримали і у Новомиргородській міській громаді. Ігор Забажан став вдруге міським головою із запаморочливим рівнем підтримки – майже 72 відсотки! Більш приголомшливим показником довіри жителів міської громади може похизуватися на Кіровоградщині хіба що Олександр Корінний, якій в Новоукраїнській ОТГ набрав 72,87 відсотків голосів «за». А ось представник партії «Слуги народу» Олександр Лазарєв у Новомиргороді отримав серед кандидатів найменше підтримки місцевих мешканців: 338 голосів, що становить 4,3 відсотка.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ