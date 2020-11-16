КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 16 ЛИСТОПАДА

У Кіровоградській області зафіксували ще 59 випадків інфікування на коронавірус.

Про це повідомила головна санітарна лікарка Надія Оперчук сьогодні, 16 листопада.

У лабораторному центрі провели 535 ПЛР-досліджень.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

двадцять вісім в обласному центрі;

чотири у м. Знам’янка;

два у Знам’янському районі;

два у м. Світловодськ;

один у Голованівському районі;

два у Долинському районі;

дев’ять у Кропивницькому районі;

сім у Компаніївському районі;

один у Маловисківському районі;

один у Новоархангельському районі;

один у Новомиргородському районі;

один у Новгородківському районі.

За минулу добу одужали від коронавірусної інфекції 21 житель обласного центру та по 1 жителю зі Знам’янського району та міста Олександрії.