КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 16 ЛИСТОПАДА

У Кіровоградській області зафіксували ще 59 випадків інфікування на коронавірус.
Про це повідомила головна санітарна лікарка Надія Оперчук сьогодні, 16 листопада.
У лабораторному центрі провели 535 ПЛР-досліджень.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
двадцять вісім в обласному центрі;
чотири у м. Знам’янка;
два у Знам’янському районі;
два у м. Світловодськ;
один у Голованівському районі;
два у Долинському районі;
дев’ять у Кропивницькому районі;
сім у Компаніївському районі;
один у Маловисківському районі;
один у Новоархангельському районі;
один у Новомиргородському районі;
один у Новгородківському районі.
За минулу добу одужали від коронавірусної інфекції 21 житель обласного центру та по 1 жителю зі Знам’янського району та міста Олександрії.