КІРОВОГРАДЩИНА: ЧИ ВИСТАЧАЄ КОВІД-ЛІЖОК?

Наразі на COVID-19 хворіють 1783 жителів області, 1532 лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.

Про це повідомив сьогодні, 16 листопада, директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

Зайнятість ліжок хворими становить 40,7%, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 44%.

232 стаціонарні ліжка у лікарнях першої хвилі зайняті хворими на COVID-19:

– Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 73;

– Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 107;

– Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 23;

– Добровеличівська ЦРЛ Добровеличівської районної ради – 14;

– Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 15.

Загалом до апаратів штучної вентиляції легень підключено 14 тяжких хворих в обласній лікарні.