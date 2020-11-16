КІРОВОГРАДЩИНА: ЧИ ВИСТАЧАЄ КОВІД-ЛІЖОК?

Наразі на COVID-19 хворіють 1783 жителів області, 1532 лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.
Про це повідомив сьогодні, 16 листопада, директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.
Зайнятість ліжок хворими становить 40,7%, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 44%.
232 стаціонарні ліжка у лікарнях першої хвилі зайняті хворими на COVID-19:
– Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 73;
– Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 107;
– Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 23;
– Добровеличівська ЦРЛ Добровеличівської районної ради – 14;
– Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 15.
Загалом до апаратів штучної вентиляції легень підключено 14 тяжких хворих в обласній лікарні.