ЩЕ 34 МІЛЬЙОНИ ОТРИМАЄ КІРОВОГРАДЩИНА НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКАРЕНЬ КИСНЕМ

Кіровоградська область отримає ще 34 мільйони гривень для забезпечення лікарень киснем.

Відповідно, обласний госпіталь для ветеранів та Кропивницьку центральну районну лікарню обладнають централізованою подачею кисню. Про це повідомив голова облдержадміністрації Андрій Назаренко сьогодні, під час брифінгу.

«Також на ці кошти придбаємо 500 кисневих концентраторів, які розподілимо між іншими лікувальними закладами регіону», – зазначив Андрій Назаренко.

Очільник Кіровоградщини нагадав: загалом на забезпечення лікарень киснем із держбюджету області виділено 45 мільйонів гривень. Із них 11 мільйонів надійшло на початку жовтня.