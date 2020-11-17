ДО АПАРАТІВ ШВЛ ПІДКЛЮЧЕНО 18 МЕШКАНЦІВ КІРОВОГРАДЩИНИ

Наразі на COVID-19 хворіють 1743 жителів області, 1525 лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.
Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.
Зайнятість ліжок хворими становить 38,2 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 44%.
218 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:
Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 69;
Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 97;
Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 21;
Добровеличівська ЦРЛ Добровеличівської районної ради – 14;
Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 17.
Загалом до апаратів штучної вентиляції легень підключено 18 тяжких хворих: 15 – в обласній лікарні. 2 – в Центральній міській лікарні та 1 – в Олександрійській міській лікарні.