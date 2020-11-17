КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 17 ЛИСТОПАДА: ЧЕТВЕРО ПОМЕРЛИХ

Станом на 17 листопада на Кіровоградщині від коронавірусу одужали 78 жителів області. Зафіксовано 4 летальних випадки.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.
За її інформацією,одужали від коронавірусу 28 жителів Кропивницького, 9 жителів Олександрії, 2 з Бобринецького району та стільки ж з Долинського району, по 1 з міста Знам’янки та Знам’янського району, 10 – з Вільшанського району, 3 жителів із Гайворонського та стільки ж з Новгородківського, Новоархангельського та Новоукраїнського районів, 6 із Кропивницького району та 7 жителів із Олександрівського району.
Серед тих, хто одужав, 5 медиків.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 471 ПЛР-тестування і 46 – в обласній лікарні.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
тридцять один у місті Кропивницькому;
один у місті Олександрія;
один у Голованівському районі;
один у місті Світловодськ;
два у місті Знам’янка;
чотири у Бобринецькому районі;
один у Компаніївському районі;
один у Петрівському районі;
один у Гайворонському районі.
Нa Кіровогрaдщині зaфіксувaли чотири летaльні випадки: померли 62-річний чоловік із Устинівського району, 57-річна жінка та 75-річний чоловік із Кропивницького, а також 71-річний чоловік із Гайворонського району.