КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 17 ЛИСТОПАДА: ЧЕТВЕРО ПОМЕРЛИХ

Станом на 17 листопада на Кіровоградщині від коронавірусу одужали 78 жителів області. Зафіксовано 4 летальних випадки.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

За її інформацією,одужали від коронавірусу 28 жителів Кропивницького, 9 жителів Олександрії, 2 з Бобринецького району та стільки ж з Долинського району, по 1 з міста Знам’янки та Знам’янського району, 10 – з Вільшанського району, 3 жителів із Гайворонського та стільки ж з Новгородківського, Новоархангельського та Новоукраїнського районів, 6 із Кропивницького району та 7 жителів із Олександрівського району.

Серед тих, хто одужав, 5 медиків.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 471 ПЛР-тестування і 46 – в обласній лікарні.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

тридцять один у місті Кропивницькому;

один у місті Олександрія;

один у Голованівському районі;

один у місті Світловодськ;

два у місті Знам’янка;

чотири у Бобринецькому районі;

один у Компаніївському районі;

один у Петрівському районі;

один у Гайворонському районі.

Нa Кіровогрaдщині зaфіксувaли чотири летaльні випадки: померли 62-річний чоловік із Устинівського району, 57-річна жінка та 75-річний чоловік із Кропивницького, а також 71-річний чоловік із Гайворонського району.