НА КІРОВОГРАДЩИНІ ЗАКЛАДАМ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ РЕКОМЕНДУЮТЬ ОРГАНІЗУВАТИ НАВЧАННЯ У ЗМІШАНІЙ ФОРМІ

Департамент освіти і науки облдержадміністрації на підставі листа Міністерства освіти і науки з 16 листопада рекомендує закладам професійної освіти проводити навчання за змішаною формою.

Зокрема, до графіку освітнього процесу та розкладу занять з огляду на пандемією департамент пропонує внести зміни, щоб учні навчалися групами не більше 20 осіб.

Також департамент рекомендує організувати освітній процес у такий спосіб, щоб учні та педагоги менше контактували між собою. Наприклад, змінити тривалість перерв, час початку та завершення занять тощо.

Водночас закладам нагадують про регулярне прибирання, проведення дезінфекції предметів загального вжитку.

Крім того, в цей період слід заборонити доступ сторонніх осіб, які не беруть участі в освітньому процесі.

У департаменті наголошують на необхідності чіткого дотримання протиепідемічних заходів. У разі виявлення ознак респіраторного захворювання в учня діє наступний алгоритм:

учень має одягти маску та перейти у тимчасову ізоляцію (окреме приміщення забезпечує заклад профосвіти);

медичний працівник проводить первинний огляд учня, вимірює температуру та, за потреби, викликає швидку;

педагог повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про виявлені симптоми;

медик або педагог профтеху відправляє учня додому або передає батькам (якщо вік учня менше 18 років).

у випадку госпіталізації швидка допомога доставляє учня до стаціонару;

медичний працівник профтеху надсилає екстрене повідомлення форми 058/о про підозру на інфекційне захворювання до місцевого лабораторного центру, а також реєструє випадок у журналі реєстрації форми 060/о;

у приміщені, де перебував учень, проводиться додаткове провітрювання та дезінфекція поверхонь;

під час епідеміологічного розслідування медпрацівник або педагог допомагають визначити коло осіб, які контактували з учнем;

у разі підтвердження коронавірусної інфекції COVID-19 учні групи, де навчався хворий, та педагоги, з якими він контактував, самоізолюються на 14 днів;

для групи, яка перебуває на самоізоляції, директор профтеху забезпечує дистанційне навчання. Практика, у разі неможливості адаптації до технологій дистанційного навчання, переноситься на період до завершення самоізоляції.

Якщо в працівника закладу профосвіти з’явилися симптоми респіраторної хвороби:

він має одягти маску та перейти у тимчасову ізоляцію – окреме приміщення закладу профосвіти;

медичний працівник проводить первинний огляд особи, вимірює температуру та, за потреби, викликає швидку;

керівник закладу відправляє працівника додому для подальшого звернення до лікарні. Якщо є потреба у госпіталізації – швидка допомога доставляє працівника до стаціонару;

у приміщені, де перебував працівник, проводиться додаткове провітрювання та дезінфекція поверхонь;

у разі підтвердження COVID-19 у працівника всі учасники освітнього процесу, з якими він контактував, самоізолюються на 14 днів.

Як уже повідомлялося, станом на 17 листопада обласний лабцентр діагностував коронавірус у 43 жителів області.