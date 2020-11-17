РЕМОНТ ДОРІГ: ПІДРЯДНИК ПІДОЗРЮЄТЬСЯ У ЗАВОЛОДІННІ 300 ТИСЯЧАМИ ГРИВЕНЬ

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури повідомлено про підозру керівнику підрядної організації за фактом заволодіння бюджетними коштами під час виконання ремонту доріг (ч.4 ст. 191 КК України).

Керівнику приватного підприємства оголошено підозру за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

За даними слідства, керівник підрядної організації під час виконання поточного ремонту дорожнього покриття у одному із міст Кіровоградщини безпідставно завищив вартість фактично виконаних ремонтних робіт на загальну суму 302 тис гривень.

Триває розслідування. Досудове слідство здійснюють слідчі районного відділу поліції.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.