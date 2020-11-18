ДОРОЖНИКИ ГОТОВІ ДО ПОГІРШЕННЯ ПОГОДИ

Дорожні служби області готові до роботи у зимовий період: техніка перевірена, посипальні матеріали заготовлені.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко.

«Перший сніг випав в Олександрії та Світловодську. Для містян це привід порадіти, а для дорожників області – сигнал переконатися у власній готовності забезпечити безперебійний і безпечний рух транспорту нашими шляхами. Проінспектував Лелеківську ДЕД у Кропивницькому. Суміш для посипки бачив, готовність техніки теж», – зазначив очільник області.

Він додав, що облавтодор спільно з Агентством місцевих автомобільних доріг і Службою автодоріг Кіровоградщини вже створили сталий 10-денний запас паливно-мастильних матеріалів.

Наразі у наявності 7 тонн технічної солі та 48 тисяч тонн піску. Замовили ще 83 вагони солі.

Дорожні служби законтрактувалися з господарствами області на залучення їхніх машин для прибирання снігу, вже підготували 236 одиниць спецтехніки.