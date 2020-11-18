КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 18 ЛИСТОПАДА

У Кіровоградській області зафіксували ще 65 випадків інфікування на коронавірус.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 18 листопада.

У лабораторному центрі провели 749 ПЛР-досліджень і 46 ПЛР-досліджень в обласній лікарні.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

п’ятдесят один в обласному центрі;

чотири у Голованівському районі;

два у місті Знам’янка;

один у Знам’янському районі;

два у Кропивницькому районі;

два у Новоукраїнському районі;

два в Онуфріївському райооні;

один у Бобринецькому районі.

За минулу добу одужали від коронавірусної інфекції 16 жителів з міста Кропивницького, 5 жителів з міста Олександрія, 2 жителів з міста Знам’янка та стільки ж з Новомиргородського району, по 3 жителів з Благовіщенського та Новгородківського районів , 11- з Бобринецького району, 13 жителів з Добровеличківського, 4 – з Новоукраїнського району та 7 жителів з Устинівського району.

Померли 51-річний чоловік із Голованівського району, 54-річна жінка із міста Кропивницький та 36-річний чоловік із Петрівського району.