МЕДИКИ КІРОВОГРАДЩИНИ ОТРИМУЮТЬ ДОПЛАТИ ДО ЗАРПЛАТНІ ЗА КОВІД

Наразі на COVID-19 хворіють 1741 житель області, 1530 лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

Зайнятість ліжок хворими становить 49,6 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою –56,7%.

211 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 71;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 95;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 15;

Добровеличівська ЦРЛ Добровеличівської районної ради – 13;

Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 17.

Загалом до апаратів штучної вентиляції легень підключені 15 тяжких хворих: 14 – в обласній лікарні та 1 – у Центральній міській лікарні Кропивницького.

Наразі 228 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 87 вільні.

Станом на 18 листопада 1170 медичних та інших працівників закладів системи охорони здоров’я безпосередньо задіяні у боротьбі з COVID-19, їм здійснюється додаткова доплата у розмірі до 300% заробітної плати:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 301;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 148;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 69;

Добровеличівська ЦРЛ Добровеличівської районної ради – 49;

Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 58;

Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області – 184;

Кіровоградське обласне бюро судово-медичної експертизи – 115;

Кіровоградський обласний лабораторний центр – 246.