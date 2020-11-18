МЕДИКИ КІРОВОГРАДЩИНИ ОТРИМУЮТЬ ДОПЛАТИ ДО ЗАРПЛАТНІ ЗА КОВІД

Наразі на COVID-19 хворіють 1741 житель області, 1530 лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.
Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.
Зайнятість ліжок хворими становить 49,6 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою –56,7%.
211 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:
Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 71;
Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 95;
Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 15;
Добровеличівська ЦРЛ Добровеличівської районної ради – 13;
Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 17.
Загалом до апаратів штучної вентиляції легень підключені 15 тяжких хворих: 14 – в обласній лікарні та 1 – у Центральній міській лікарні Кропивницького.
Наразі 228 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 87 вільні.
Станом на 18 листопада 1170 медичних та інших працівників закладів системи охорони здоров’я безпосередньо задіяні у боротьбі з COVID-19, їм здійснюється додаткова доплата у розмірі до 300% заробітної плати:
Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 301;
Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 148;
Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 69;
Добровеличівська ЦРЛ Добровеличівської районної ради – 49;
Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 58;
Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області – 184;
Кіровоградське обласне бюро судово-медичної експертизи – 115;
Кіровоградський обласний лабораторний центр – 246.