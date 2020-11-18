НА КІРОВОГРАДЩИНІ НЕ ВИСТАЧАЄ ВАКАНСІЙ

Аналіз професійного складу зареєстрованих безробітних та вакансій ринку праці Кіровоградщини свідчить про значний дефіцит вакансій.

Так, станом на 1 листопада 2020 року, кількість зареєстрованих безробітних становила 15 701 особу, а кількість зареєстрованих у службі зайнятості Кіровоградщини вакансій – 1731 одиниць. Таким чином, дефіцит вакансій склав 13970 одиниць.

Найбільший дефіцит вакансій спостерігався за такими вакансіями:

Підсобний робітник – 955 безробітних при 26 вакансіях (дефіцит – 929 одиниць); продавець продовольчих товарів – 723 безробітних при 50 вакансіях (дефіцит – 673 одиниці); Охоронник – 468 безробітних при 11 вакансіях (дефіцит – 457 одиниць); Кухар – 456 безробітних при 21 вакансії (дефіцит – 435 одиниць); Водій автотранспортних засобів – 480 безробітних при 49 вакансіях (дефіцит – 431 одиниця); Продавець непродовольчих товарів – 443 безробітних при 17 вакансіях (дефіцит – 426 одиниць); Прибиральник службових приміщень – 346 безробітних при 10 вакансіях (дефіцит – 336 одиниць); Бухгалтер – 292 безробітних при 17 вакансіях (дефіцит – 275 одиниць); Молодша медична сестра (молодший медичний брат) (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця, санітар, санітар-прибиральник, санітар-буфетник та ін.) – 265 безробітних при 8 вакансіях (дефіцит – 257 одиниць); Директор (начальник, інший керівник) підприємства – 254 безробітних при 5 вакансіях (дефіцит – 249 одиниць).

Загалом за десять місяців поточного року (січень-жовтень 2020 року) дефіцит вакансій становив 16436 одиниць (38874 зареєстрованих безробітних та 22438 зареєстрованих у службі зайнятості Кіровоградщини вакансій).

Відділ статистики та прогнозування Кіровоградського обласного центру зайнятості