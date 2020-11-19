ГОТУЙ РІЗДВЯНІ ПОДАРУНКИ З ЛИСТОПАДА, АБО КАРАНТИННА ЧОРНА П’ЯТНИЦЯ

Зима для багатьох українців – насамперед час подарунків: День святого Миколая, Різдво, Новий рік. Звичайно, різні свята люди святкують(або не святкують) по-різному. Але передсвятковими знижками скористатися цікаво всім – незалежно від релігійних вподобань і особистого світогляду. Тож «Народне слово» пошукало варіанти, як можна зекономити, купуючи подарунки, де продають новорічні дерева та що смачного й цікавого пропонують місцеві виробники.

Готуй ялинку в листопаді

Наразі багато людей, турбуючись про довкілля, відмовляються від прикрашання живим зрубаним деревом своєї домівки до зимових свят. Варіантів заміни хвойних красунь є безліч: і штучні, і символічні та навіть мальовані.

Але якщо ви все ж обираєте для себе живу ялинку чи сосну, то лісівники Кіровоградщини пропонують це зробити з мінімальною шкодою для лісів. Адже фахівці обласного управління лісового та мисливського господарства вирощують окремі плантації ялинок, продаж яких вже розпочався.

Ялинки можна придбати в найближчому лісгоспі. Всі ялинки та сосни чіповані, аби можна було відслідкувати походження дерева й відрізнити від несанкціонованого товару «чорних» лісорубів.

Наприклад, в Оникіївському лісгоспі вже реалізовано 1313 хвойних деревець на суму 183400 гривень. Загалом же філія планує продати до новорічних свят в цьому сезоні понад 7,4 тисяч новорічних ялинок.

– Ціни на святкову хвойну продукцію стартують від 90 гривень за деревце висотою до одного метра. За потреби можна придбати дерево і до п’яти метрів у висоту за ціною 504 гривні. У продажу є й ялинки в горщиках, які по закінченні свят можна буде висадити у відкритий ґрунт, — розповідають в обласному УЛМГ.

Загалом в області на цей сезон підготували до реалізації 39,2 тисячі новорічних дерев, вирощених на спеціальних хвойних плантаціях. Найдешевшим варіантом є сосна кримська до 1 метра заввишки – 80-85 гривень за штуку, а найдорожчою – ця ж сосна висотою 4,5-5 метрів. Ціна на ялинку звичайну коливається від 85 гривень (до 1 метра висотою) до 445 гривень (4,5-5 метрів).

Варто зазначити, що лісівники не знають, чи будуть в цьому році проводити передноворічні ярмарки, тож визначитись пообіцяли на початку грудня.

Якщо ж ви вирішили придбати ялинку у лісгоспі, тим самим не підтримуючи фінансово протизаконні вирубки, то можна зв’язатися з відповідальною за реалізацію новорічних дерев особою в найближчому лісгоспі. Так, у Голованівському лісгоспі це Роман Мельник, з яким можна зв’язатися за телефоном (098)495-3585. У Долинському ЛГ це Олександр Кутурлаш (098-922-2180), у Компаніївському ЛГ – Наталія Балабушка (098-571-8525).

В Олександрівському лісгоспі на телефонні дзвінки за номером (0242)3-17-59 щодо придбання новорічних ялинок відповість Володимир Храпійчук, в Оникіївському за номером (0258)4-43-14 відповість Людмила Поркуян, в Онуфріївський ЛГ варто телефонувати до Олександра Сисоя за номером (0238)2-05-94. У Світловодському лісгоспі на дзвінки за номером (0236)2-26-24 відповість Роман Марченко, а у Чорноліському лісгоспі – за телефоном (0233)7-50-23 ви зможете проконсультуватися щодо новорічних дерев у Ірини Слюсарової. Окремо можна зв’язатися і з дендропарком «Веселі Боковеньки»: тут за продаж дерев відповідає Анатолій Доценко, з яким можна поспілкуватись за телефоном (098)916-8406.

А дитяче свято де?

Наближення новорічних свят відзначається не лише пошуком оригінальних і потрібних подарунків, а й підготовкою батьками новорічних костюмів для малечі. Та цьогоріч карантин вніс свої корективи і в цю традицію.

Як повідомила начальниця управління освіти міськpади Кропивницького Лаpиса Костенко, в обласному центрі святкових ранків у школах та дитсадках проводити не планують.

– Якщо ситуація з пошиpенням коpонавіpусу не зміниться, то новоpічних pанків пpоводити не будуть, – повідомила посадовиця.

Єдиним варіантом для святкування стане не проведення окремого заходу за участі батьків, а хіба що святкове заняття в дитсадках. Та й то – не у всій установі, а в окремих групах.

Чорна карантинна п’ятниця

Традиція розпродажів наприкінці листопада є порівняно новою для українців і запозичена із США. В Америці після Дня подяки наступає час передріздвяних акцій у торгівлі. Звичай влаштовувати розпродажі в цей день встановився ще в XIX столітті. Чорною вона називається (саме у прив’язці до розпродажів) тому, що торговці починають отримувати прибуток, таким чином переходячи з «червоного» в «чорне» (з мінуса в плюс). Адже в цей час можна розпродати все, що застаріє у наступному році або скоріш за все залишиться на складі. Тому у цей день можна знайти потрібний товар зі знижкою. Через те, що наприкінці листопада вже починають підшукувати подарунки на зимові свята (а подарувати можна будь-що), в цей день немає окремого виду товару чи послуги, на які встановлять знижку чи акцію – покупців заманюють в усіх сферах торгівлі та послуг.

В Україні «Чорна п’ятниця» проводиться з 2013 року в останню п’ятницю листопада. Тобто у 2020 році вона мала би припасти на 27 листопада.

Чому «мала би»? Тому що карантин відредагував і цю частину дійсності. На Кіровоградщині, як і в цілому по Україні, ввели так званий «карантин вихідного дня», коли всі магазини, крім продуктових, зачинені. І хоч у Верховній Раді обіцяли переглянути це обмеження від Кабміну, та підприємці відреагували одразу. Вже зараз можна побачити рекламу розпродажів великих і середніх торгівельних мереж. Деякі з них перенесли «чорну п’ятницю» на понеділок, 23 листопада, а деякі навіть вже зараз рекламують свої знижки.

Чи вигідні знижки існують?

Існує упередження, начебто розпродажі на чорну п’ятницю вигідні там, у США, а в нас просто цінники іншим кольором роблять, а подекуди ще й накручують ціну вище. Та як виявилося, це не зовсім так.

Згідно з дослідженням від Black Friday Global, в якому взяли участь 12 000 осіб із 55 країн світу, більше третини українців готові «полювати» за знижками та саме в Україні від чорної п’ятниці можна отримати одну з найбільших вигод у світі: перше місце у цьому рейтингу посідає США – 68 відсотків, друге – Україна з 66 відсотками, а замикає трійку лідерів Канада – теж 66 відсотків (дослідження проводилося у 2019 році).

За умов карантину різко зросла популярність інтернет-магазинів. Тож чорну п’ятницю влаштовують і тут – та навіть більше, ніж в оффлайн-маркетах.

Водночас потрапити замість знижки на накручений цінник справді можливо. У випадку українського ринку можна спостерігати підняття ціни на 30-40 відсотків на початку листопада, аби потім нібито «знизити» її на цю ж суму і продати товар за «новою»-старою ціною, подаючи це як знижку. Тож до чорної п’ятниці краще готуватися заздалегідь: продивлятися ціни на обрані вами товари, щоб відстежити реальні знижки. Крім того, для порівняння цін в магазинах можна використовувати спеціальні сервіси на кшталт Price.ua, Hotline.ua.

Також можна значно зекономити, якщо влаштувати собі шопінг в закордонних інтернет-магазинах. Але врахуйте, що доставка обійдеться значно дорожче та буде тривалішою за термінами.

Акції до столу

Вже традиційно на деякі продукти харчування взимку зростає ціна. З одного боку, дорожчають фрукти та овочі, адже це зазвичай сезонні продукти. Та також дорожчають і «ходові» для зимових свят м’ясо, консерви та алкоголь. А ось чи роблять «чорну п’ятницю» в продуктових магазинах?

Дізнатися про акції та знижки на продукти можна як на сайтах торгівельних мереж, так і на спеціальних сервісах. Наприклад, відслідкувати акції як у продуктових маркетах («Сільпо», «АТБ», «Делві»), так і в інших категоріях продукції (від косметики до будматеріалів) можна на таких сайтах, як dekapusta.com.ua, gotoshop.ua, time4shopping.com.ua тощо.

Щодо місцевих мереж, то «ФайноМаркет» обіцяє зробити своєрідну “чорну п’ятницю”: у четвер, п’ятницю і суботу (19-21 листопада) тут анонсують «екстремально низькі ціни».

У фірмових магазинах «Ятрань» зазвичай під акцію потрапляє невеличкий перелік товарів. Та й тут пропонують «шалені знижки» з 16 по 30 листопада – щоправда, лише на три позиції.

Супермаркет «Копілка» вже рекламує свою чорну п’ятницю, яка в них припадає лише на один день: 27 листопада. В цей день обіцяють «знижки по-чорному на весь асортимент» до 50 відсотків.

Нагадуємо: при покупці акційних продуктів харчування передивляйтеся термін придатності та дату виробництва.

Подарунки від місцевих: сир, вино і домашній декор

Дарувати пляшку шампанського, букет зрізаних квітів чи коробку цукерок – це вже певні кліше. Вони іноді дієві, але ж іноді хочеться подарувати таке, що запам’ятається і користю, і смаком (в усіх значеннях цього слова).

Наприклад, як щодо робіолли з пажитником чи шевру Чорноліського? Це про сири, які можна замовити в онлайні чи придбати просто тут, на теренах Кіровоградщини.

Міні-сироварня «Сирний рай» знаходиться в Дмитрівській громаді Знам’янського району. Тут є тверді, м’які і сичужні сири з коров’ячого та козиного молока, а також натуральні йогурти. Придбати їх можна онлайн або по вівторках, четвергах і суботах на Центральному ринку в Кропивницькому. Роздивитися асортимент і поспілкуватися щодо доставки можна у групі в Фейсбуці під назвою «Сирний рай», в Інстаграмі –instagram.com/sirnyi_rai, а також за телефоном (066)315-75-56.

Продукцію ще однієї сімейної сироварні можна знайти на Центральному ринку Кропивницького щодня з 10 ранку до 14:00 – йдеться про «Крафтовий сир Румина». Тут широкий асортимент: близько 20 видів сиру з коров’ячого чи козиного молока, створеного за традиційними італійськими, голландськими, французькими, кіпрськими технологіями або за авторськими рецептами. Тут також можна замовити доставку: для цього можна зв’язатися з майстрами через Фейсбук (спільнота «Крафтовий-сир-Румина») або за телефоном (066)278-80-60.

За сирною продукцію можна завітати і до «Лісової кози», що в селі Підлісному Олександрівського району. Тут продають вишукані козині сири власної торгової марки. Ці товари можна придбати як в місцевих мережах («ФайноМаркет», «Ятрань», «Галя Балувана»), так і замовити доставку на їхньому сайті lisovakoza.com.ua. Контактний телефон: (099)136-06-35.

Щодо алкоголю, то Україна славиться своїм винним виробництвом. Це і Beykush winery, «Шабо», «Inkerman», «Французький бульвар», «господарство Князя Трубецького», «Шато Чизай» та інші. Але й обласний центр Кіровоградщини теж може похизуватися крафтовим вином місцевого виробництва. Це авторське сухе вино сімейної виноробні «Korus wine». Поки що обсяги виробництва порівняно невеликі, тому це вино ви не знайдете у місцевих маркетах. Та чи не робить це його оригінальнішим подарунком? До того ж, «Korus wine» вже здобуває відзнаки якості як на всеукраїнських, так і на міжнародних виставках. Зв’язатися із виноробами можна через Фейсбук (facebook.com/koruswine) або Інстаграм: instagram.com/koruswine.

Якщо ж ви все ж таки хочете порадувати дорослих чи дітей цукерками, то можна обрати продукцію «Волинських солодощів», два фірмових магазини яких знаходяться в Кропивницькому. Тут є подарункові набори як до Нового року, так і до Дня святого Миколая, так і до Різдва. Тут є також замовлення доставки через сайт cukorka.com.ua, що зручно під час карантину і обмеження соціальних контактів.

Якщо ви хочете придбати одяг, посуд, взуття, меблі, декор для дому саме українського виробництва, то завітайте на сайт «Всі.Свої». Це платформа, яка допомагає виробникам і покупцям з усієї України знайти одне одного. Тут є також і іграшки-обереги, виготовлені вручну, текстиль, канцтовари та косметика.

Загалом подарувати, замовивши доставку і тим самим зменшивши ризик заразитися сезонними чи коронавірусною інфекціями, можна багато чого цікавого. Наприклад, мед місцевого виробництва, смаколики із Закарпаття, мило або свічки, шкарпетки чи фартух, кімнатні квіти чи їстівний букет, сертифікат на масаж чи екскурсію Кіровоградщиною – все залежить від вашої фантазії та бажання подарувати насамперед чудові емоції.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ

P.S. Всі згадані тут торгові марки та фірми, підприємці не є рекламою, а згадуються для прикладу і з особистих вподобань народословців.