КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 19 ЛИСТОПАДА: ОДНА ЛЮДИНА ПОМЕРЛА

Станом на 19 листопада на Кіровоградщині на коронавірус захворіли 113 жителів області.

Про це повідомила головна санітарна лікарка Кіровоградщини Надія Оперчук сьогодні, 19 листопада.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 861 ПЛР-тестування і 61 ПЛР-тестування в обласній лікарні.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

сорок шість у місті Кропивницькому;

тринадцять у Маловисківському районі;

один у місті Світловодськ;

шість у Олександрійському районі;

три у Олександрівському районі;

шістнадцять у місті Олександрія;

один у Компаніївському районі;

один в Устинівському районі;

три у Долинському районі;

три у Онуфріївському районі;

три у Новгородківському районі;

два у Добровеличківському районі;

дев’ять у Новомиргородському районі;

три у Вільшанському районі;

один у Голованівському районі;

два у Благовіщенському районі.

Одужали від коронавірусу 9 жителів Кропивницького, 2 з міста Знам’янки та стільки ж з Новоукраїнського та Знам’янського районів,а також по одному з міста Олександрії, міста Світловодськ, Благовіщенського, Бобринецького, Новгородківського, Маловисківського, Олександрійського, Кропивницького районів.

Нa Кіровогрaдщині зaфіксувaли один летaльний випaдок COVID-19. Йдеться про 76-річного чоловіка з Кропивницького.