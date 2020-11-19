КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 19 ЛИСТОПАДА: ОДНА ЛЮДИНА ПОМЕРЛА

Станом на 19 листопада на Кіровоградщині на коронавірус захворіли 113 жителів області.
Про це повідомила головна санітарна лікарка Кіровоградщини Надія Оперчук сьогодні, 19 листопада.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 861 ПЛР-тестування і 61 ПЛР-тестування в обласній лікарні.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
сорок шість у місті Кропивницькому;
тринадцять у Маловисківському районі;
один у місті Світловодськ;
шість у Олександрійському районі;
три у Олександрівському районі;
шістнадцять у місті Олександрія;
один у Компаніївському районі;
один в Устинівському районі;
три у Долинському районі;
три у Онуфріївському районі;
три у Новгородківському районі;
два у Добровеличківському районі;
дев’ять у Новомиргородському районі;
три у Вільшанському районі;
один у Голованівському районі;
два у Благовіщенському районі.
Одужали від коронавірусу 9 жителів Кропивницького, 2 з міста Знам’янки та стільки ж з Новоукраїнського та Знам’янського районів,а також по одному з міста Олександрії, міста Світловодськ, Благовіщенського, Бобринецького, Новгородківського, Маловисківського, Олександрійського, Кропивницького районів.
Нa Кіровогрaдщині зaфіксувaли один летaльний випaдок COVID-19. Йдеться про 76-річного чоловіка з Кропивницького.