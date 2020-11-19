У МЕДЗАКЛАДАХ КІРОВОГРАДЩИНИ ВІЛЬНИМИ Є ПОЛОВИНА “КОРОНАВІРУСНИХ” ЛІЖОК

Наразі на COVID-19 хворіють 1828 жителів області, 1601 лікується амбулаторно в умовах самоізоляції.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

Зайнятість ліжок хворими становить 46,8 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою –53,8%.

227 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 68;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 107;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 19;

Добровеличівська ЦРЛ Добровеличівської районної ради – 15;

Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 18.

Загалом до апаратів штучної вентиляції легень підключено 14 тяжких хворих: 13 – в обласній лікарні та 1 – в Центральній міській лікарні.

Наразі 314 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 127 вільні.