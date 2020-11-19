У ЯКОМУ РАЙОНІ КІРОВОГРАДЩИНИ ПРОПОНУЮТЬ НАЙВИЩУ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ?

Серед міст і районів області у січні-жовтні 2020 року найбільшу середню заробітну плату пропонували роботодавці лише в одному районі.

Це – Маловисківській, де цей показник склав – 10,6 тис. грн. На другому місці – роботодавці м. Кропивницького та Кропивницького району, які пропонували у вакансіях середній розмір оплати праці 7,5 тис. грн. Третє місце «здобули» роботодавці м. Світловодська та Світловодського району – 6,8 тис. грн. У вакансіях на Долинщині середній розмір заробітної плати становив 6,6 тис. грн, а на Новоукраїнщині – 6,5 тис. грн. У решті районів середній розмір оплати праці у вакансіях коливався від 5,0 тис. грн до 6,2 тис. гривень.

Найвищий розмір оплати праці пропонується у вакансіях для прохідника (30,0 тис. грн), електромеханіка з підіймальних установок (26,5 тис. грн), електромеханіка підземної дільниці (24,0 тис. грн), машиніста бурової установки (23,3 тис. грн), гірника очисного забою (18,6 тис. грн), люкового (гірничі роботи) (15,6 тис. грн), машиніста електровоза (15,5 тис. грн), машиніста підіймальної машини (14,7 тис. грн), гірника підземного (14.7 тис. грн) та кріпильника (14,4 тис. грн).

Середній розмір заробітної плати у вакансіях станом на 01.11.2020 року становив 6,9 тис. грн (на відповідну дату 2019 року – 6,0 тис. грн), у 64% вакансій розмір заробітної плати – вище мінімальної.

Відділ статистики та прогнозування Кіровоградського обласного центру зайнятості