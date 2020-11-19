ЩО БУДЕ З НОВИМ РОКОМ?

Спостерігаючи за темпами, якими поширюється коронавірус, важко уявити своє майбутнє навіть на місяць наперед. Близько 600 тисяч українців захворіло офіційно, нема сумнівів, що реально хворих втричі більше. А що буде через рік – жоден Глоба чи будь-який всесвітньовідомий футуролог не спрогнозує. Та здається, усі сценарії майбутнього виглядають досить похмуро…

Зростає нове покоління маленьких українців, які не станцюють навколо ялинки. Не буде святкових ранків у філармоніях, театрах, будинках культури. Не кожен дитячий садочок влаштує святечко для три-чотири-п’ятирічних. Бо заборонені заходи за участі більше 20 осіб. Це якраз чисельність однієї групи. А батьки, які мають це зняти на камери?! А вихователі, а музичний супровід, а Дід Мороз зі Снігуркою? Як у цифру двадцять вписатися?

У цього покоління сформується новий образ Діда Мороза. Раніше це був просто дід у шубі до п’ят, з бородою, у валянках та великих рукавицях, з посохом та мішком подарунків. А тепер він та Снігуронька будуть у масках. Відтепер у Діда Мороза немає рота та носа (згідно з вимогами МОЗу до носіння масок). Перші враження – найсильніші, тож саме таким Діда чи Святого Миколая запам’ятають ті, хто робить перші кроки та каже перші слова у цей похмурий час.

Звісно, будуть і далі дарувати цукерки та іграшки. А от серед дорослих презентів будуть також святкові комплекти захисних масок, набори санітайзерів-антисептиків та подарункові сертифікати на проходження ПЛР-тесту. Будуть, будуть.

Традиція у новорічну ніч приходити на центральну площу у Кропивницькому і так потроху відходить. А тепер може й зовсім зійде нанівець. Це ж заборонене масове скупчення людей! Зняв маску, аби сьорбнути шампанського – ось тобі одразу штраф від поліції від 170 до 255 гривень. Та й хто привезе на площу? Раніше тролейбуси в новорічну ніч традиційно не припиняли рух. Не думаю, що цього року хтось навіть подумає про таке.

Буде приречено сьорбати горілку перед екранами телевізорів ціла когорта людей, які раніше на Новий рік підробляли Дідами Морозами, аніматорами на чисельних святкових заходах, ведучими новорічних банкетів у ресторанах, самі ресторатори, повари, офіціанти, музиканти, які грали у закладах. Таксисти, які розвозили по гостях та по хатах щедрих п’яненьких новорічних клієнтів, мабуть теж – бо майже ніхто нікуди їхати не буде…

Та досить вже. Все одно свято буде! І як ніколи раніше це буде родинне свято! Більшість залишиться дома з рідними і тихо-мирно відсвяткує.

У мене одне прохання, якщо хтось ще до когось прислухається. В жодному разі не треба на Новий рік давати в ефір поздоровлення від міністра охорони здоров’я Степанова, головного санітарного лікаря України Ляшка, головного інфекціоніста Голубовської, голови комітету з питань здоров’я Верховної Ради Радуцького. Нам і головного «відосіка» країни (куди ж від цього дітися?!) вистачить, він там щось про пандемію, мабуть, скаже. І все, досить! Дайте посвяткувати нормально.

Геннадій РИБЧЕНКОВ