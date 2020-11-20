“КОВІДНІ” ЛІЖКА: ЗАЛИШИЛОСЬ МЕНШЕ ПОЛОВИНИ

Наразі на COVID-19 хворіють 1917 жителів області, 1660 лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

Зайнятість ліжок хворими становить 53 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою –59%.

257 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 79;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 125;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 18;

Добровеличівська ЦРЛ Добровеличівської районної ради – 17;

Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 18.

Загалом до апаратів штучної вентиляції легень підключено 16 тяжких хворих: 14 – в обласній лікарні та 2 – в Центральній міській лікарні.

Наразі 314 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 118 вільні.