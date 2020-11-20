КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 20 ЛИСТОПАДА

У Кіровоградській області зафіксували ще 121 випадок інфікування на коронавірус.
Про це повідомила головна санітарна лікарка Надія Оперчук сьогодні, 20 листопада.
У лабораторному центрі провели 796 ПЛР-дослідження і 46 ПЛР-досліджень в обласній лікарні.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
шістдесят сім в обласному центрі;
десять у Кропивницькому районі;
вісім у м. Знам’янка;
один у Знам’янському районі;
один у Добровеличківському районі;
два у м. Олександрія;
вісім у м. Світловодськ;
два у Благовіщенському районі;
три у Новоукраїнському районі;
шість у Новоархангельському районі;
один у Бобринецькому районі;
один у Олександрівському;
один у Новомиргородському районі;
один у Світловодському районі;
один у Вільшанському районі;
вісім у Петрівському районі;
За минулу добу одужало від коронавірусної інфекції 9 жителів обласного центру, 7 жителів м. Олександрія, 5 жителів м. Знам’янка, 2 жителів Новгородківського та Олександрівського районів та по одному жителю з Бобринецького, Добровеличківського, Знам’янського, Олександрійського районів.
Нa Кіровогрaдщині зaфіксувaли три летaльних випaдки COVID-19. Йдеться про 82-річну жінку з Кропивницького, 50-річного чоловіка з Олександрії, 60-річного чоловіка з Вільшанського району.