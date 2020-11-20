КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 20 ЛИСТОПАДА

У Кіровоградській області зафіксували ще 121 випадок інфікування на коронавірус.

Про це повідомила головна санітарна лікарка Надія Оперчук сьогодні, 20 листопада.

У лабораторному центрі провели 796 ПЛР-дослідження і 46 ПЛР-досліджень в обласній лікарні.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

шістдесят сім в обласному центрі;

десять у Кропивницькому районі;

вісім у м. Знам’янка;

один у Знам’янському районі;

один у Добровеличківському районі;

два у м. Олександрія;

вісім у м. Світловодськ;

два у Благовіщенському районі;

три у Новоукраїнському районі;

шість у Новоархангельському районі;

один у Бобринецькому районі;

один у Олександрівському;

один у Новомиргородському районі;

один у Світловодському районі;

один у Вільшанському районі;

вісім у Петрівському районі;

За минулу добу одужало від коронавірусної інфекції 9 жителів обласного центру, 7 жителів м. Олександрія, 5 жителів м. Знам’янка, 2 жителів Новгородківського та Олександрівського районів та по одному жителю з Бобринецького, Добровеличківського, Знам’янського, Олександрійського районів.

Нa Кіровогрaдщині зaфіксувaли три летaльних випaдки COVID-19. Йдеться про 82-річну жінку з Кропивницького, 50-річного чоловіка з Олександрії, 60-річного чоловіка з Вільшанського району.