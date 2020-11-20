ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН НА КІРОВОГРАДЩИНІ: «ГАРЯЧІ ТОЧКИ»

Станом на вечір 19 листопада без тепла внаслідок поривів залишаються 4 будинки у Світловдську та 5 будинків у Кропивницькому.

Про це повідомила директорка департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації Ольга Довжук.

«4 житлових будинки залишаються без опалення через пориви на теплових мережах у Світловодську. Аварійні бригади теплопостачального підприємства «Світловодськпобут» проводять роботи з ліквідації поривів», – зазначила Ольга Довжук.

Вона також уточнила, всі котельні СП ТОВ «Світловодськпобут» працюють у штатному режимі. Тепло подається у всі дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади та лікарню міста.

«В обласному центрі без тепла залишаються 5 будинків. Пориви ліквідовують бригади КП «Теплоенергетик», – сказала посадовиця і додала, всі котельні Кропивницького також працюють у штатному режимі.

Питання стану опалювального сезону в регіоні щоденно знаходиться на контролі облдержадміністрації.