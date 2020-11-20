ОЧІЛЬНИК ОБЛАСТІ АНДРІЙ НАЗАРЕНКО ЗАКЛИКАВ АПТЕЧНІ МЕРЕЖІ СФОРМУВАТИ РЕЗЕРВ ПРОТИКОВІДНОЇ ГРУПИ МЕДИКАМЕНТІВ

Голова Кіровоградської облдержадміністрації Андрій Назаренко закликав представників мереж насамперед тих, які мають аптеки в лікарнях, орієнтованих на боротьбу з коронавірусом, сформувати необхідний запас ліків.

«У мене один найголовніший меседж для всіх – об’єднатися. Маємо спільно напрацювати механізм комплексного підходу до питання порятунку важких пацієнтів із COVID-19. З одного боку є лікарський пакет дій, а з іншого – мусить бути у постійній наявності пакет основної протикоронавірусної групи препаратів у медичних закладах», – наголосив очільник ОДА на .нараді за участі керівників медзакладів і представників аптечних мереж

Він також закликав мережі продавати ліки за адекватними цінами.

«Зараз важливо, щоб люди в будь-який час мали змогу купити антибіотики, противірусні препарати, а також медикаменти, які використовуються для лікування пацієнтів із важким перебігом коронавірусу та пневмонії. Це страшно, коли стоїть на кону життя людини, а рідні збиваються з ніг у пошуках потрібних препаратів і не знаходять їх на місці. Втрачається дорогоцінний час», – зауважив Андрій Назаренко.

Ініціативу представники аптечних мереж підтримали.

Головна лікарка обласної лікарні Лариса Андреєва також наголосила, що резерв ліків важливий.

«Ми зберемося з представниками аптек, які мають свої точки продажу в обласній лікарні, і обговоримо це питання», – додала вона.

Начальниця Державної служби з лікарських засобів у Кіровоградській області Лідія Панфілова повідомила, що Держлікслужба працює над формуванням єдиної бази медичних препаратів, що внесені до протоколу лікування коронавірусу.

«Зараз триває робота над формуванням бази медичних препаратів, які внесені до протоколу лікування коронавірусу. Туди аптеки раз на тиждень вноситимуть дані про наявність ліків. Доступ до цієї бази матимуть як лікарі, так і пацієнти», – уточнила Лідія Панфілова.

Підсумовуючи, голова облдержадміністрації Андрій Назаренко доручив керівникам територій провести аналогічні зустрічі з представниками аптечних мереж на місцях і забезпечити резерв медичних засобів, що використовуються у лікуванні хворих на коронавірус.