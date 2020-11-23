КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 23 ЛИСТОПАДА: НЕ ОДУЖАВ НІХТО

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Станом на 23 листопада на Кіровоградщині не зареєстрували жодного випадку одужання від коронавірусу.

Про це повідомила головна санітарна лікарка Кіровоградщини Надія Оперчук сьогодні, 23 листопада.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 425 ПЛР-тестувань.

На Кіровоградщині на коронавірус захворіли 100 жителів.Випадки COVID-19 зареєстрували:

  • п’ятдесят шість у місті Кропивницькому;
  • один у місті Олександрія;
  • один у Благовіщенському районі;
  • чотири у Голованівському районі;
  • один у Кропивницькому районі;
  • дев’ятнадцять у Добровеличківському районі;
  • п’ять у Маловисківському районі;
  • п’ять у Новомиргородському районі;
  • вісім у Новоархангельському районі.

Нa Кіровогрaдщині зaфіксувaли 3 летaльні випaдки COVID-19. Йдеться про 66-річного чоловіка з Кропивницького, 84-річного чоловіка з Благовіщенського району та 55-річного чоловіка з Голованівського району.

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