КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 23 ЛИСТОПАДА: НЕ ОДУЖАВ НІХТО

Станом на 23 листопада на Кіровоградщині не зареєстрували жодного випадку одужання від коронавірусу.
Про це повідомила головна санітарна лікарка Кіровоградщини Надія Оперчук сьогодні, 23 листопада.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 425 ПЛР-тестувань.
На Кіровоградщині на коронавірус захворіли 100 жителів.Випадки COVID-19 зареєстрували:
- п’ятдесят шість у місті Кропивницькому;
- один у місті Олександрія;
- один у Благовіщенському районі;
- чотири у Голованівському районі;
- один у Кропивницькому районі;
- дев’ятнадцять у Добровеличківському районі;
- п’ять у Маловисківському районі;
- п’ять у Новомиргородському районі;
- вісім у Новоархангельському районі.
Нa Кіровогрaдщині зaфіксувaли 3 летaльні випaдки COVID-19. Йдеться про 66-річного чоловіка з Кропивницького, 84-річного чоловіка з Благовіщенського району та 55-річного чоловіка з Голованівського району.