КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 23 ЛИСТОПАДА: НЕ ОДУЖАВ НІХТО

Станом на 23 листопада на Кіровоградщині не зареєстрували жодного випадку одужання від коронавірусу.

Про це повідомила головна санітарна лікарка Кіровоградщини Надія Оперчук сьогодні, 23 листопада. За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 425 ПЛР-тестувань. На Кіровоградщині на коронавірус захворіли 100 жителів.Випадки COVID-19 зареєстрували: п’ятдесят шість у місті Кропивницькому;

один у місті Олександрія;

один у Благовіщенському районі;

чотири у Голованівському районі;

один у Кропивницькому районі;

дев’ятнадцять у Добровеличківському районі;

п’ять у Маловисківському районі;

п’ять у Новомиргородському районі;

вісім у Новоархангельському районі. Нa Кіровогрaдщині зaфіксувaли 3 летaльні випaдки COVID-19. Йдеться про 66-річного чоловіка з Кропивницького, 84-річного чоловіка з Благовіщенського району та 55-річного чоловіка з Голованівського району.