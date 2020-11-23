«РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ: ІСТОРИЧНІ МИТІ» (ФОТО)

З нагоди Дня Гідності та Свободи, що відзначаємо в Україні щороку 21 листопада, в обласному краєзнавчому музеї розгорнуто тематичну фотовиставку «Революція Гідності: історичні миті».

Нагадаємо, що цього дня в нашій державі віддають шану патріотизму та мужності громадян, які були учасниками Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 – 2014 років і стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів нашої держави та прагнень до європейського майбутнього.

На виставці представлені фотографії, котрі в хронологічному порядку розповідають про перебіг революційних подій на Майдані Незалежності в Києві та передусім на центральній площі і вулицях тодішнього Кіровограда.

Відвідавши виставку‚ ви дізнаєтеся, зокрема, про пікет поруч з педагогічним університетом імені Володимира Винниченка проти так званих «драконівських законів», нічний мітинг поблизу обласної державної адміністрації, який пройшов в очікуванні, що місцевий євромайдан буде розігнано силою, акцію євромайданівців біля обласного управління МВС проти розстрілу мирних протестувальників у Києві.

Не залишать байдужими відвідувачів фотографії, на яких зображено демонтаж у нашому місті пам’ятників Володимиру Леніну і Сергію Кірову та проведення на центральній площі Кіровограда народного віче і встановлення пам’ятного знаку учасникам Революції Гідності. Окреме місце в експозиції відведено світлині, яка розповідає про прощання з нашим земляком Віктором Чміленком – Героєм Небесної Сотні, який загинув на Майдані Незалежності 20 лютого 2014 року.

Виставка діятиме до 7 грудня 2020 року. Просимо зважати‚ що під час відвідування музею слід дотримуватися дистанції та не допускати одночасного перебування в окремій виставковій залі більше ніж 1 – 4 особи (залежно від площі зали).