КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 24 ЛИСТОПАДА: ПОМЕРЛИХ НЕМАЄ

У Кіровоградській області зафіксували ще 97 випадків інфікування на коронавірус.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 24 листопада.
У лабораторному центрі провели 583 ПЛР-тестування і 46 ПЛР-тестувань в обласній лікарні.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
Шістдесят один в обласному центрі;
один у м. Олександрія;
п’ять у м. Знам’янка;
сім у м. Світловодськ;
чотири у Благовіщенському районі;
один у Бобринецькому районі;
один у Вільшанському районі;
один у Гайворонському районі:
один у Голованівському районі:
чотири у Кропивницькому районі;
два у Компаніївському районі;
сім у Маловисківському районі;
один у Новоукраїнському районі;
один в Олександрійському районі.
За минулу добу одужали від коронавірусної інфекції 29 жителів Кропивницького, 4 з міста Олександрії, 2 жителів Вільшанського району, 5 жителів Долинського району та по 1 з Благовіщенського, Гайворонського, Компаніївського, Новомиргородського, Новоукраїнського та Олександрівського районів.