КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 24 ЛИСТОПАДА: ПОМЕРЛИХ НЕМАЄ

У Кіровоградській області зафіксували ще 97 випадків інфікування на коронавірус.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 24 листопада.

У лабораторному центрі провели 583 ПЛР-тестування і 46 ПЛР-тестувань в обласній лікарні.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

Шістдесят один в обласному центрі;

один у м. Олександрія;

п’ять у м. Знам’янка;

сім у м. Світловодськ;

чотири у Благовіщенському районі;

один у Бобринецькому районі;

один у Вільшанському районі;

один у Гайворонському районі:

один у Голованівському районі:

чотири у Кропивницькому районі;

два у Компаніївському районі;

сім у Маловисківському районі;

один у Новоукраїнському районі;

один в Олександрійському районі.

За минулу добу одужали від коронавірусної інфекції 29 жителів Кропивницького, 4 з міста Олександрії, 2 жителів Вільшанського району, 5 жителів Долинського району та по 1 з Благовіщенського, Гайворонського, Компаніївського, Новомиргородського, Новоукраїнського та Олександрівського районів.