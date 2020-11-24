НАМАЛЮВАЛИ ПОРТРЕТ БЕЗРОБІТНОГО КІРОВОГРАДЩИНИ

Це – жінка з вищою освітою, мешканка міста, у віці понад 45 років.

Упродовж поточного року в центрах зайнятості та філіях обласного центру зайнятості статус безробітного отримали 38,9 тис. осіб: 54,1% (21,0 тис. осіб) жінок та 45,9% (17,9 тис. осіб) чоловіків. За сприяння служби зайнятості протягом січня-жовтня 2020 року отримали роботу 15335 осіб, у тому числі 39,3% (6019 осіб) жінок, а також 60,7% (9315 осіб) чоловіків.

Із зареєстрованих безробітних, які отримували послуги з початку цього року, 42,2% (16,4 тис. осіб) є мешканцями сільської місцевості, а 57,8 % (22,5 тис. осіб) – жителі міських поселень. Чисельність працевлаштованих за сприяння державної служби зайнятості становила 15345 осіб, зокрема 53,5% (8198 осіб) мешкали у сільській місцевості та 46,5% (7136 осіб) проживали у міських поселеннях.

Що ж до розподілу безробітних за віковими групами, то 39,3% зареєстрованих безробітних нині перебувають у віці понад 45 років, 32,3% – зареєстрованих безробітних були у віці до 35 років; 28,4% – у віці від 35 до 45 років.

За освітою: 41,5% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту, 34,5% –професійно-технічну, 24,0% – загальну середню освіту.

Відділ статистики та прогнозування Кіровоградського обласного центру зайнятості