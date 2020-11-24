НА ВИМАГАННІ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ ВИКРИТО ПОСАДОВЦЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури задокументований факт вимагання неправомірної грошової винагороди завідувачем сектору одного із Управлінь Держпраці у Кіровоградській області у розмірі 1000 доларів США ( ч.3.ст. 368 КК України).

Операцію з викриття було проведено учора, 23 листопада 2020 року, спільно з слідчими слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області та працівниками Управління стратегічних розслідувань у Кіровоградській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

За даними слідства, неправомірну вигоду у сумі 1000 тис доларів США працівник Держпраці вимагав від приватного підприємця за складання позитивного для нього висновку щодо обставин розслідування нещасного випадку, який мав місце на його виробництві.

Викрито чоловіка «на гарячому», безпосередньо під час передачі обумовленої суми грошових коштів біля одного із торгівельних закладів обласного центру.

Наразі фігуранта справи затримано у порядку ст.208 КПК України. На цей час вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та обрання запобіжного заходу.

Тривають першочергові слідчі дії.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.