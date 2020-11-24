РАЙОНИ ОБЛАСТИ КУРУВАТИМУТЬ ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ ОДА

Координацію роботи чотирьох новоутворених районів Кіровоградщини – Голованівського, Новоукраїнського, Кропивницького й Олександрійського – здійснюватимуть заступники голови ОДА.

Про це очільник області Андрій Назаренко повідомив у своєму телеграм-каналі сьогодні, 24 листопада: “Закріпив своїх заступників кураторами чотирьох новоутворених районів: Голованівський – Сергій Поліщук, НовоукраЇнський – Сергій Шеремет, Кропивницький – Світлана Лобанова, Олександрійський – Валерій Жалдак. Серед іншого вони відповідатимуть і за комунікацію з головами ОТГ”.