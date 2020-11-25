КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ: ПОЛОВИНА ЛІЖОК – ВІЛЬНІ

Наразі на COVID-19 хворіють 2246 жителів області, 1966 лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.
Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.
Зайнятість ліжок хворими становить 49,1 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 56,5%.
280 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:
Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 94;
Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 125;
Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 12;
Добровеличівська ЦРЛ Добровеличівської районної ради – 24;
Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 25.
Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 15 тяжких хворих: 14 – в обласній лікарні та 1 – в Центральній міській лікарні.
Наразі 333 ліжка забезпечені киснем. Серед них – 133 вільні.