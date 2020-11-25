НА КІРОВОГРАДЩИНІ ВІД COVID-19 ПОМЕРЛА 17-РІЧНА ДІВЧИНА

У Кіровоградській області зафіксували ще 102 випадки інфікування на коронавірус.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 25 листопада.

У лабораторному центрі провели 856 ПЛР-тестування і 46 ПЛР-тестувань – в обласній лікарні.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

п’ятдесят девять в обласному центрі;

шість у м. Олександрія;

чотири у м. Знам’янка;

один у Благовіщенському районі;

один у Бобринецькому районі;

три у Гайворонському районі:

три у Голованівському районі;

два у м. Знам’янському районі;

п’ять у Кропивницькому районі;

три у Маловисківському районі;

два у Новоукраїнському районі;

один у Новомиргородському районі;

один в Олександрійському районі;

одинадцять в Олександрівському районі;

За минулу добу одужали від коронавірусної інфекції 30 жителів Кропивницького, 3 з міста Олександрії, 3 жителів Вільшанського та Новоукраїнського районів, 6 жителів Компаніївського району, 2 жителів Олександрівського, Петрівського та Олександрійського районів, 1 з Маловисківського району.

Нa Кіровогрaдщині зaфіксувaли 3 летaльні випaдки COVID-19. Крім 17-річної дівчини зі Знам’янського району померло ще двоє чоловіків з Кропивницького віком 67 та 81 рік.