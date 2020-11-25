РОБОТОДАВЦІ КІРОВОГРАДЩИНИ ЗАРЕЄСТРУВАЛИ 180 ВАКАНСІЙ З НАДАННЯМ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

Станом на 25 листопада у центрах зайнятості Кіровоградщини зареєстровано 180 вакансій, у яких серед умов соціальної підтримки роботодавці надають своїм працівникам медичне страхування. Більшість вакансій належить до сфери залізничного транспорту України.

Серед районів, де зареєстровані такі вакансії, – Долинський (7 вакансій, заробітна плата: від 5040 до 13572 грн), Знам’янський (150 вакансій, заробітна плата: від 5435 до 10650 грн), Маловисківський (1 вакансія (0,5 ставки), заробітна плата: 2550 грн), Петрівський (2 вакансії, заробітна плата: 6500 та 7500 грн) райони Кіровоградщини.

Медичне страхування надається роботодавцями за 48 посадами: бригадир на дільницях основного виробництва (інші кваліфіковані роботи), водій автотранспортних засобів, дефектоскопіст з газового та рідинного контролю, електрогазозварник, електрозварник ручного зварювання, електромеханік, електромонтажник-схемник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування, електромонтер контактної мережі, електромонтер тягової підстанції, інспектор (пенітенціарна система), коваль ручного кування, майстер, машиніст бульдозера (будівельні роботи), машиніст екскаватора, машиніст екскаватора одноковшового, мийник-прибиральник рухомого складу, монтер колії, оглядач вагонів, оглядач-ремонтник вагонів, оператор електрозв’язку, помічник машиніста електровоза, слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування, слюсар з ремонту рухомого складу, слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, слюсар-інструментальник, слюсар-ремонтник, сторож, терміст на установках СВЧ, тесляр, токар, тракторист, фрезерувальник, черговий по залізничній станції, черговий по переїзду, юрисконсульт.

Також мешканцям Кіровоградщини пропонують вакансії з наданням медичного страхування в Одеській області (20 вакансій: потрібні 18 монтерів колій та 2 бригадири на дільницях основного виробництва). Заробітна плата: 10000 та 13572 грн відповідно до посад.

Якщо вас зацікавили зазначені вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості.

Відділ організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості