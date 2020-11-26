КОВІД ПРОТИ МЕРІВ

Складається враження, що міський голова в Україні – нині найнебезпечніша посада.

Адже лише за останній місяць померло троє (!) переобраних та новообраних мерів – міський голова Конотопа Олександр Луговий, очільник Новгород-Сіверського Олег Бондаренко, керівник Борисполя Анатолій Федорчук.

На Кіровоградщині зараз хворіють міський голова Кропивницького Андрій Райкович та лідер Новомиргородської об’єднаної територіальної громади Ігор Забажан.

В Україні хворіють чи вже перехворіли на коронавірус мер Кременчука Віталій Малецький, міський голова Чорноморська (у минулому – Іллічівськ) Василь Гуляєв, міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, міський голова Тернополя Сергій Надал, міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, мер Коломиї Ігор Слюзар, очільник Старокостянтиніва Микола Мельничук, міський голова Мени (райцентр на Чернігівщині) Геннадій Примаков, міський голова Ніжина Анатолій Лінник (теж Чернігівщина), міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, міський голова Косова на Прикарпатті Юрій Плосконос, міський голова Тетіїва на Київщині Руслан Майструк, міський голова міста Ланівці на Тернопільщині Роман Казьновецький, міський голова Монастириської, теж на Тернопільщині, Андрій Старух, міський голова Слов’янська Вадим Лях, в.о. міського голови Луцька Григорій Пустовіт, мер Києва Віталій Кличко…

Список просто вражає, погодьтеся! Одних очільників обласних центрів захворіло-перехворіло семеро! А скільки ще злягло голів ОТГ, ніхто й не рахував.

От чому саме вони? Не таємниця, що міські голови – переважно успішні, не випадкові люди. Мають можливість купувати найкорисніші продукти, не звертаючи уваги на ціну. Можуть дозволити собі найефективніші ліки та засоби для підтримки імунітету. Оздоровлюються в елітних санаторіях, нерідко за кордоном. Але чому міських голів хворіє більше (це припущення), ніж двірників?

Є кілька відповідей. Можливо, цих людей так виснажила передвиборча кампанія, що імунітету не лишилося. До того ж, перегони зазвичай передбачають багато зустрічей з виборцями, тобто перебування у натовпі, де про соціальну дистанцію годі й казати.

Але й без виборів у кожного голови щодня по кілька нарад, виїзди на об’єкти, спілкування з десятками, а то й сотнями людей. Тож заразитися дуже просто… Це журналісту можна сидіти вдома, працюючи дистанційно і спілкуючись наживо лише з родиною. А ось міським головам таке не випадає. Треба своїми очами побачити, наскільки, до прикладу, серйозний порив теплопостачання, тут масштаб по телефону чи Інтернету об’єктивно не визначиш. Треба підписувати папери. Треба подивитися в очі підлеглому, який щось недопрацював, влаштувати «розбір польотів».

Але, скажу цинічну річ, громадам це діло пішло на користь. Багато мерів оцінили реальний стан справ у медичних закладах. Наприклад, голова Новомиргорода Ігор Забажан лікувався в лікарні не міського, а районного підпорядкування, це не його зона відповідальності. Та все одно знайшов спонсорів для придбання бактерицидних ламп, кардіомонітора та іншого. Що казати – у районній лікарні не вистачає штативів для крапельниць! Від міста подарували житло молодому лікарю…

Ось для чого потрібна була ця болячка в середовищі голів. Щоб побачили в реалі, чим живе сьогодні медицина, як їй «допомагає» влада… Але у будь-якому разі – усім, незалежно від посад та рангів, здоров`я та міцного імунітету. Бережіть себе!

Геннадій РИБЧЕНКОВ